Arriva NHL 27: tutte le novità, da 32 atmosfere di arene autentiche e a playbook di squadra fedeli alla realtà

Electronic Arts Inc. ha lanciato in tutto il mondo EA SPORTS™ NHL® 27 su PlayStation®5 e Xbox Series X|S, dando ai fan l’opportunità di prepararsi alla stagione regolare NHL® 2026-27 con livelli di realismo completamente nuovi. NHL 27 porta in vita tutte e 32 le arene con atmosfere autentiche e una presentazione che riflette l’identità di ciascuna squadra, oltre a un pacchetto di telecronaca completamente rinnovato e una nuova coppia di commentatori composta da John Buccigross e Darren Pang. Grazie alla modalità social-first competitiva Connected Franchise, a lungo richiesta dalla community, e ai playbook delle squadre basati sui dati reali di NHL EDGE™, NHL 27 offre ai fan un’esperienza progettata per portare in vita ogni squadra.

“Il lancio di EA SPORTS™ NHL 27 punta a portare i fan direttamente all’interno della propria arena”, ha dichiarato Mike Inglehart, Senior Game Design Director di EA SPORTS™ NHL 27. “Ricostruendo da zero le atmosfere di tutte e 32 le arene e abbinandole a playbook delle squadre fedeli alla realtà, offriamo ai giocatori un livello di identità della squadra senza precedenti. Ogni arena riproduce fedelmente l’aspetto e i suoni di quella reale, rendendo ogni partita un’esperienza identica a quella di una serata di gioco.” Ricco di un’autentica identità di squadra, di un sound design delle arene completamente rinnovato e di modifiche richieste dalla community, EA SPORTS NHL 27 cattura la strategia, l’energia e la passione dell’hockey come mai prima d’ora.

I contenuti principali includono:

Atmosfere autentiche: Tutte le 32 arene della NHL riflettono l’energia, le tradizioni e l’identità di ogni squadra, dai brani musicali che accompagnano i gol, ai cori e ai dettagli caratteristici, fino all’illuminazione dinamica, ai maxischermi e alla presentazione che si adatta a ogni incontro.

Playbook delle squadre NHL: Ogni squadra NHL gioca con una propria identità ben definita, grazie a schemi di gioco e tendenze unici, basati sui dati di NHL EDGE. Gli scontri diretti risultano sempre diversi, dal fischio d’inizio al fischio finale, con vere strategie delle squadre NHL che i giocatori possono studiare, adottare e utilizzare in tutte le modalità di gioco.

Modalità Connected Franchise: I giocatori possono creare una lega con gli amici, gestire una rosa e sfidarsi testa a testa in una stagione online completa con un massimo di 32 squadre controllate da giocatori reali, impostazioni flessibili, calendari e strumenti per il commissario.

Una nuova esperienza televisiva: Un pacchetto di trasmissione completamente rinnovato conferisce a ogni partita un aspetto più pulito e moderno, con una nuova grafica, riprese aggiornate e una narrazione più incisiva sullo schermo prima dell’inizio della partita, tra un fischio e l’altro e durante i momenti salienti.

Nuovo team di commentatori: Un nuovo team di commentatori, composto dal telecronista della ESPN John Buccigross e dall’analista di NHL su TNT Darren Pang, apporta una prospettiva nuova, energia e approfondimenti a ogni partita. La telecronaca e l’analisi aggiornate riescono a cogliere meglio la velocità e l’emozione dell’hockey, grazie a un ritmo più fluido e ad analisi più approfondite che rispecchiano ciò che accade sul ghiaccio.

Hockey Ultimate Team™ (HUT): Grazie all’introduzione di allenatori e playbook autentici della NHL, i giocatori possono creare una rosa con una strategia più articolata. Gli allenatori arricchiscono la fase di costruzione della squadra con combinazioni di linee uniche, ispirate alla loro vera storia di allenatori.

Con la Deluxe Edition, i giocatori potranno scendere sul ghiaccio con 4.600 punti NHL, pacchetti HUT e una panchina ricca di extra per dominare il ghiaccio fin dal primo giorno*. I membri di EA Play su Xbox e PlayStation possono provare NHL 27 per un massimo di 10 ore**. I membri possono ottenere ricompense in-game, tra cui 3,000 Chel Coins e WOC Season Pass XP Multiplier Tokens, oltre a uno sconto del 10% sui contenuti digitali EA, inclusi preordini, download di giochi, NHL Points e DLC.