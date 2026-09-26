È arrivato EA SPORTS FC™ 27: "La più grande esperienza calcistica mai offerta"

EA SPORTS FC™ 27 è disponibile a livello globale, offrendo agli appassionati di calcio di tutto il mondo nuovi modi per giocare, competere e interagire attraverso The World’s Game. Dando il benvenuto ai giocatori in The Grounds*, una nuova piattaforma social dedicata al calcio dove gli appassionati possono realizzare la loro fantasia calcistica dalle strade allo stadio, EA SPORTS FC™ 27 introduce esperienze più accessibili per i nuovi giocatori e aggiornamenti significativi al gameplay e alle modalità di gioco per i fan di lunga data, sulla base dei feedback ricevuti dalla community di FC.

EA SPORTS FC™ 27 viene lanciato in concomitanza con l'aggiornamento di stagione di EA SPORTS FC™ Mobile 27 e l’evento per l'anniversario, per consentire ai fan di divertirsi con EA SPORTS FC™ ovunque giochino. Inoltre, EA SPORTS FC™ 27 Lite offre un’introduzione semplificata e scaricabile gratuitamente** a The World's Game, con una selezione curata di contenuti e modalità tratti dall’esperienza completa di EA SPORTS FC™ 27, che gli appassionati potranno provare.

“FC 27 è la più grande esperienza calcistica che abbiamo mai offerto, con ancora più modi per ogni tifoso di trovare il proprio posto in The World's Game,” ha dichiarato Nick Wlodyka, SVP e Group GM di EA SPORTS FC. “Al centro di tutto questo c’è The Grounds, una delle nostre più grandi innovazioni in termini di modalità di gioco degli ultimi anni, che introduce una nuova piattaforma social dedicata al calcio in cui i giocatori possono competere, interagire ed esprimersi sia dentro che fuori dal campo. Oltre agli importanti aggiornamenti apportati a Football Ultimate Team, alla Modalità Carriera e al gameplay, FC 27 è stato plasmato dalla nostra community. Siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che i nostri team hanno realizzato, e non vediamo l’ora di scoprire come i fan di tutto il mondo renderanno loro FC 27.”

The Grounds: Entrate in The Grounds*, una nuova piattaforma social dedicata al calcio che porta l’energia del calcio di strada dentro il mondo dello stadio. Dalle partite improvvisate e gli uno contro uno alla possibilità di fare squadra con gli amici nei Club, entrate in contatto con famosi mentori del calcio, migliorate le vostre abilità ed esprimetevi sia dentro che fuori dal campo.

Modalità Carriera: Un Mercato dei Trasferimenti rinnovato introduce un sistema di offerte competitive tra i club e valori realistici dei giocatori, ottimizzati da TransferRoom. Padroneggiate nuove tattiche di negoziazione, tra cui clausole legate alle prestazioni e al riacquisto, mentre gli OVR Dinamici riflettono la forma, il rendimento e la condizione fisica dei giocatori in ogni club. Inoltre, create, giocate e condividete scenari personalizzati tramite un portale web autonomo e scoprite le Sfide Manager Live Creator, create e curate dalla community, nel corso della nuova stagione.

Football Ultimate Team™: Immortalate la squadra dei vostri sogni nel nuovissimo Album FUT, creando set di oggetti giocatore passati e presenti per aumentare il livello del vostro Album, ottenete ricompense e costruite l’identità del vostro Club nel corso della nuova stagione. Scoprite le Varianti Olografiche e gli oggetti giocatore della Hall of FUT™, scambiate gli oggetti con facilità grazie alle SBC semplificate e affrontate nuovi eventi Live in modalità giocatore singolo.

Gameplay: Godetevi un controllo maggiore in ogni modalità di gioco grazie a un'esperienza di gioco più fluida e realistica, caratterizzata da curve dinamiche, una maggiore consapevolezza in fase offensiva, una difesa incentrata sui giocatori e pensata appositamente per il gioco competitivo, oltre a ulteriori innovazioni ispirate alla community.

EA SPORTS FC™ 27 continua a essere l’esperienza di simulazione calcistica più autentica al mondo, avvicinando gli appassionati di calcio ai loro campionati, club e giocatori preferiti con un livello di autenticità senza pari, con oltre 21.000 giocatori provenienti da oltre 800 club e nazionali, che si sfidano in 140 stadi e in oltre 35 campionati, il tutto con il supporto di oltre 300 partner calcistici a livello globale.

Per i tifosi che desiderano scendere in campo per la prima volta, EA SPORTS FC™ 27 Lite offre un'introduzione semplificata a The World’s Game, scaricabile gratuitamente**, che include una selezione curata di contenuti e modalità tratti dall'esperienza completa di EA SPORTS FC™ 27. Che si tratti di giocare per la prima volta, di affinare le proprie abilità o di sfidare altri giocatori online, FC 27 Lite è il modo più semplice per gli appassionati di iniziare la loro avventura con EA SPORTS FC™ 27, con accesso alle modalità limitate a Calcio d’inizio, Impara a giocare, Amichevoli online e Stagioni online.

I giocatori possono passare all'esperienza completa di EA SPORTS FC™ 27 in qualsiasi momento, disponibile su PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox Series X|S, Xbox One, EA app, Steam ed Epic Games Store.

Con 120 brani provenienti da 36 Paesi, la colonna sonora di EA SPORTS FC™ 27 si basa su oltre 20 anni di ricerca e scoperta musicale,riunendo artisti di fama internazionale, talenti emergenti e brani inediti in The World’s Game. Ascoltate oggi stesso la colonna sonora di EA SPORTS FC™ 27 su Spotify.

Con l'uscita di EA SPORTS FC™️ 27 sarà possibile mettersi in gioco anche dal vivo grazie a Red Bull Wings Cup: il torneo internazionale giocato su PlayStation5 che coinvolgerà studenti universitari e giocatori italiani per nominare il Campione nazionale che volerà direttamente a Miami, in un vero stadio, per rappresentare l’Italia alla Finale Mondiale. Le qualificazioni universitarie e online inizieranno rispettivamente il 27 e il 28 settembre e la Finale Nazionale si disputerà a Lucca Comics & Games 2026.