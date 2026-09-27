Il tuffo da 27 metri può attendere, la partita a FC 27 no

Da 27 metri si arriva in acqua in meno di tre secondi. Per finire una partita di EA SPORTS FC, invece, il tempo non è mai abbastanza: lo dimostra in un girato in diretta Aidan Heslop, 24 anni, campione 2024 della Red Bull Cliff Diving World Series e il più giovane di sempre a vincere il titolo, durante la tappa italiana del circuito, a Polignano. Nell’attesa del proprio turno, Heslop e il tuffatore italiano Andrea Barnaba sono sul divano della casa affacciata sulla scogliera con controller in mano e partita in corso: rigore! Heslop si concentra, tira…gol! 1-1.

Si riparte, ma nel frattempo arriva la chiamata per il tuffo, anche se Heslop non ha intenzione di mollare la sfida: senza smettere di giocare, si alza e va verso l’esterno, continuando la partita. Solo una volta arrivato sul terrazzo, 27 metri di vuoto sotto i piedi, non può più rimandare e, dopo aver consegnato il controller, abbandona il match e si tuffa nel blu del Mar Adriatico.

Chi lo conosce non si stupisce: nel circuito Heslop è noto per la passione per console e simulatori, e quest'anno è tornato in gara dopo un anno di stop. Evidentemente non ha saputo resistere al richiamo di EA SPORTS FC 27, uscito proprio ieri; e proprio a 27 metri dal mare si trova la piattaforma maschile di Polignano. Heslop ha voluto come sempre risolvere la questione a modo suo: prima la partita, poi il tuffo. Perché, a quanto pare, anche nel bel mezzo di una competizione di Cliff Diving, i videogiochi aiutano a trovare la giusta concentrazione, ma trovare il momento giusto per terminare la partita può non essere così semplice.