Apex Legends, i Reply Totem volano a Stoccolma

Grazie al sesto posto conquistato nel secondo split della Pro League di Apex Legends, l’organizzazione italiana dei Reply Totem volerà a Stoccolma dal 29 aprile all’1 maggio per disputare, come unica squadra italiana, la fase finale dal vivo della competizione che mette sul piatto un montepremi a sette cifre da 1 milione di dollari . Già qualificati ai playoff dello scorso split, i Totem confermano la loro forza nella scena competitiva con il team composto da Dennis “ShRP” Fratantonio, Johan “JSavageW” Wilbrenninck e Nicolas “Amaazz” Sageot, uno dei migliori al mondo.

Il fattore coach

Un contributo importante nel raggiungere il risultato è indubbiamente arrivato con l’ingresso del coach Anthony “Psykho” Vicente che ha rappresentato, come sottolineato dagli stessi Reply Totem, “una ventata di aria fresca per i ragazzi, che sin dal suo innesto hanno immediatamente dimostrato una costante crescita del loro gioco a livello sia di coordinazione che di compattezza, creando una costanza di risultati puliti determinanti per raggiungere i massimi livelli.”

Con le big dell'esports

I Reply Totem a Stoccolma incroceranno alcune delle più blasonate organizzazioni esports al mondo: Tsm, 100 Thieves, G2 Esports sono solo alcuni dei nomi che rappresentano la scena competitiva globale ai massimi livelli su più titoli. Per Apex Legends sarà inoltre la prima lan post-pandemia e rappresenterà una vetrina importantissima, come dichiarato dal ceo e co-fondatore del team Fabio Cucciari: “Competere ai massimi livelli è da sempre il punto di forza della nostra divisione di Apex Legends. Da quando abbiamo conosciuto i ragazzi è stato un crescendo continuo, ed ora con l’innesto di Coach Psykho e staff di supporto sono pronti a fare il prossimo passo. Per noi partecipare ad un evento live così importante è fonte di orgoglio ma anche simbolo del nostro lavoro e dei nostri sforzi. Porteremo in alto il nome dell’Italia a Stoccolma.”