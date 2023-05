Fortnite alle Olimpiadi? Il battle royale cambia pelle

Fortnite è esports olimpico, è ufficiale. Lo sapevamo da tempo perché quando siamo stati all'annuncio delle discipline esportive olimpiche a Losanna il nome del battle royale di Epic è circolato nelle nostre interviste ma ci è stato chiesto di tenerlo segreto fino all'annuncio ufficiale che ora è arrivato. Le polemiche non sono mancate negli ultimi mesi, tra videogiochi mobile poco degni del titolo di esports competitivo e una generale assenza di titani del settore come League of Legends o Counter Strike. Il CIO, però, è da sempre cristallino: "Per noi la cosa più importante è che i giochi che scegliamo (o una loro specifica modalità) riflettano i valori del Comitato Olimpico", ha detto Kit McConnel, Director of Sports del CIO. "Sparare è un’attività che fa parte delle olimpiadi e se c’è un gioco che lo riflette, per esempio sparando a dei bersagli, non vediamo ostacoli a una possibile integrazione. Ovviamente sparare a delle persone o uccidere degli altri esseri umani come succede negli sparatutto o nei MOBA va contro i nostri valori olimpici e non potrà essere integrato nelle Esports Series".