Warzone, Bblade: "Vogliamo vincere il mondiale"

Il cammino degli Italian Demons verso il mondiale di Warzon è stato complesso ma mai in dubbio. La presenza è stata certificata grazie alla vittoria, per il secondo anno consecutivo, della classifica europea. Un anno fa, però, non c’era stata la possibilità di scontrarsi a livello globale: quella di quest’anno è infatti la prima lan di Warzone in assoluto, un evento storico. Ma chi sono i favoriti? “Sicuramente gli americani”, ci ha risposto Nicolò “Bblade” Maggi, giocatore dei Reply Totem che a questo mondiale giocherà insieme a Wartex e Savyultra90. “Molti di loro sono spesso ingiustamente accusati di cheating per quanto sono forti. Non l’ora di affrontarli in LAN per vedere se il loro livello si manterrà così elevato. Sono comunque convinto che anche i team europei saranno in grado di dire la loro e di farsi valere”.

L'italiano d'oltreoceano

Tra i team americani, inoltre, c’è anche una sorpresa: l’italiano JezuzJrr. Giocatore dei Fnatic, player di lungo corso di Call of Duty, Jezuz si è qualificato alle Wordl Series of Warzone grazie al quinto posto ottenuto nel Last Chance Qualifier nordamericano. Tale risultato gli ha permesso di potersi presentare all’appuntamento più importante della stagione con l’obiettivo di conquistare il titolo iridato, magari dovendo passare anche sopra ai suoi connazionali. Insieme a lui nel team un canadese, Mutex, e uno statunitense, Huskerrs. Jezuz rappresenterà così il settimo italiano in gara, dopo i sei che vi abbiamo presentato in un recente articolo.

Obiettivo la vittoria

Tornando a Bblade, l’obiettivo è solamente uno: la vittoria. “Per il secondo anno consecutivo siamo arrivati sul tetto d’Europa, dimostrando che siamo potenzialmente uno dei migliori team al mondo”, ha continuato Nicolò. “Non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Inoltre, soprattutto io e Wartex, abbiamo parecchie Lan alle spalle quindi sappiamo come mantenere il focus e reggere la pressione in LAN. Ovviamente essendo Warzone un battle royale, la componente RNG esiste, ma giocheremo dall’inizio alla fine per raggiungere il gradino più alto del podio mondiale. Come giocatore di Reply Totem sento ancor di più la voglia di vincere un titolo mondiale in LAN, per dimostrare quanto in Italia Warzone possa essere un titolo su cui i team possono investire”.

