Conduit sta per arrivare su Apex Legends: ecco tutte le novità e l'analisi del kit

Apex Legends sta per ricevere il suo consueto aggiornamento stagionale che questa volta porterà con sé una nuova leggenda di origini filippine, un rework di Stormpoint e la tanto attesa cross progression. Evan Nikolich, design director, ci ha spiegato come funzionerà questa nuova funzione una volta che sarà live su Apex Legends il 31 ottobre, data di uscita della nuova stagione intitolata Scintilla: “ La cross progression è in arrivo e garantirà la stessa esperienza e gli stessi cosmetici indipendentemente dalla piattaforma. Gli account di ciascun giocatore verranno unificati in uno solo, tutti cosmetici verranno uniti e sarà un passaggio obbligatorio con l’account di grado più alto che farà da guida per livello e piazzamenti”.

La nuova leggenda, invece si chiama Conduit, è di origini filippine e ha rubato la batteria radioattiva di un Titano Monarch per entrare negli Apex Games e aiutare la sua famiglia. “Il suo tema principale a livello narrativo è il sacrificio di sé ma in un’ottica divertente e irriverente” ci ha detto Christal Rose Hazelton, narrative lead di Apex Legends. “Parla tagalog, è filippino-americana e ci siamo assicurati di darle un background culturalmente coerente e ricco con pietanze, vestiti e citazioni accurati”. Ha uno stile visivo molto sportivo, che ricorda molto quello di Neon, l’agente filippina di Valorant, e ha una palette di colori “sgargiante come la sua personalità” conclude Hazelton.

Il suo kit è tutto incentrato sugli scudi con una tattica che fornisce una protezione bonus a sé stessa e ai suoi compagni di squadra e la sua ultimate che crea una zona di disturbo degli scudi nemici. Per stare al passo con i suoi compagni di squadra, poi, la sua passiva le garantisce una velocità di movimento accelerata quando è fuori dal combattimento. I suoi scudi temporanei si danneggiano come agli altri ma sono uno ottimo strumento sia in difesa per salvare un compagno di squadra, sia in attacco per avere quella resistenza aggiuntiva che serve a portare a casa un push. Sarà in grado di riempire la percentuale di scudi che manca al completamento dei suoi alleati e la sua ultimate consiste in una linea di dispositivi che cancella gli scudi dei nemici e si posiziona in linea retta per difendere un’area o tagliare la ritirata di una squadra nemica.

A livello di mappe, la protagonista della stagione Scintilla sarà Stormpoint che, dopo una grande tempesta, è stata scossa dalle mareggiate e ora ha una serie di nuovi punti di interesse. Molti edifici sono stati distrutti e l’energia che la struttura principale della mappa produceva per le città vicine è venuta meno. Ora Wattson è al lavoro per ripristinarla quindi “aspettatevi una serie di easter eggs a tema sparsi per la mappa tra cui, ovviamente, qualche Nessie per fare compagnia alla nostra leggenda elettricista” ha detto il world director ed Agostini. Ci saranno 6 nuoi POI (point of intrest) e una serie di rimodulazioni alle aree centrali perché “volevamo aumentare il fun factor del midgame per cui abbiamo riarrangiato gli elementi scenografici per facilitare lo scontrarsi con le squadre nemiche”.

Scintilla porterà con sé anche una serie di cambiamenti importanti alle partite classificate con l’introduzione dei promotional trials, delle sfide da completare per passare di rank una volta raggiunto il numero necessario di Ladder Points. Questi trials consisteranno in un gruppo di sfide da completare nel corso dei 10 match successivi a costo di rischiare la promozione. Alcuni esempi, per bocca dell’experience designer Aaron Rutledge, sono “Arrivare primi in un match, arrivare in top ten in almeno tre delle dieci partite della sfida, e altre sfide che premiano l’essere giocatori attivi e partecipativi”. È ancora presto per capire che impatto avrà questa scelta sulla community: noi crediamo che premiare l’essere un giocatore attivo in partita sia sempre la cosa migliore ma mettere una tanto attesa promozione in modalità competitiva dietro una serie di sfide ci sembra un tantino esagerata come strategia per concretizzare questo principio.

Rutledge ha anche parlato dei bilanciamenti in arrivo nel meta delle armi e in quello delle leggende e molti giocatori potrebbero non apprezzare ciò che ci ha detto. “Le ALGS sono state il trionfo del 30-30 quindi abbiamo deciso di depotenziarlo aumentando il rinculo quando si spara senza mirare. Anche l’Hemlock riceverà un nerf diretto al danno”. Lo sviluppatore, però ci ha confermato che da Scintilla in avanti, verrà rimossa la party restriction in modalità trio, per cui potrete giocare insieme ad amici di qualunque livello.

Per quanto riguarda le leggende, Catalyst riceverà un sostanzioso nerf al range della sua tattica e alla durata della sua ultimate il cui tempo di recupero inizierà quando viene lanciata, non quando termina il suo effetto. Anche Bengalore vedrà ridotti i tempi di efficacia di tutte le sue abilità mentre Wraith avrà una passiva più affidabile (non ci sono state date altre specificheù), Vantage avrà sei colpi in caricatore nella sua ultimate e Newcastle avrà un’abilità finale con più gittata e durabilità. Per concludere la presentazione, poi, Nikolich ha voluto lasciare i giocatori con un barlume di speranza per il futuro di Apex: “Non siamo contenti dello stato attuale dell’aim assist, vogliamo renderlo meno frustrante e ci sono dei cambiamenti in arrivo, potete contarci”.