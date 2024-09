PG Esports lancia la Mediaworld Predator League

Il 14 settembre prenderà il via la prima edizione della MediaWorld Predator League, il torneo su Fortnite promosso da Predator Gaming, il brand di Acer dedicato al gaming, in collaborazione con MediaWorld e organizzato da PG Esports. I migliori giocatori di Fortnite si sfideranno in una nuovissima mappa personalizzata, creata appositamente per l'occasione. In palio, una postazione completa da gaming targata Predator.

Come funziona il torneo

Il torneo sarà strutturato in quattro fasi di qualificazione online, che si disputeranno ogni sabato, a partire dal 14 settembre al 5 ottobre. I giocatori avranno inoltre la possibilità di partecipare direttamente dal vivo in due tappe speciali, il 14 settembre e il 5 ottobre, rispettivamente presso i MediaWorld Tech Village di Milano Certosa e presso il Tech Village porta di Roma. I finalisti si sfideranno per la vittoria al padiglione MediaWorld a Lucca Comics & Games, manifestazione alla quale Mediaworld sarà presente per il terzo anno consecutivo. Ad accompagnare i giocatori durante tutto il torneo saranno due talent d’eccezione come Ayarbaffo ed Efesto, che saranno le voci ufficiali del torneo. Le partite saranno trasmesse sui loro canali Twitch e sul canale ufficiale di PG Esports, garantendo a tutti gli appassionati una copertura completa delle migliori azioni. Inoltre, Ayarbaffo ed Efesto saranno presenti in persona nelle tappe in-store, insieme ad altri ospiti speciali, per incontrare i partecipanti e raccontare i match live dall’area dedicata. “Siamo entusiasti e particolarmente orgogliosi di annunciare la collaborazione con MediaWorld e Predator Gaming per l'organizzazione della prima edizione della MediaWorld Predator League. Questo torneo rappresenta una straordinaria opportunità per portare l'esperienza del gaming competitivo a un pubblico sempre più vasto e appassionato. Non vediamo l'ora di vedere i migliori giocatori sfidarsi in una cornice prestigiosa come quella del Lucca Comics & Games, all’interno della mappa custom che rende ancora più immersiva l’esperienza del player e lo avvicina ulteriormente ai brand coinvolti”, ha dichiarato Pierluigi Parnofiello, CEO & Founder PG Esports.

Le parole di Acer e Mediaworld

“Il nuovo esclusivo torneo Fortnite in collaborazione con MediaWorld rappresenta un'opportunità unica per rafforzare il legame con la community dei gamer italiani. Grazie alla mappa personalizzata, i giocatori potranno immergersi in un mondo virtuale inedito e coinvolgente, entrando in contatto sempre più stretto con il marchio e i prodotti Predator Gaming. L'omnicanalità è il nostro punto di forza: le qualifiche online e gli eventi dal vivo nei TechVillage MediaWorld di Milano e Roma e a Lucca Comics offriranno un'esperienza di gioco e di acquisto completa e indimenticabile”, ha affermato Arianna Timeto, Marketing Manager di Acer Italia. "La presenza di MediaWorld a Lucca Comics & Games, con un padiglione che per il terzo anno consecutivo diventa punto di riferimento per gli appassionati, testimonia la nostra volontà di essere sempre più vicini al mondo del gaming”. Commenta Francesco Sodano, Head of Omnichannel Marketing & Retail Media di MediaWorld. “Ospitare le finali della MediaWorld Predator League all'interno di questo contesto così importante non è solo motivo di orgoglio, ma rappresenta un'ulteriore conferma del nostro impegno nel supportare e incentivare il mondo gaming a 360 gradi. Crediamo fortemente che esperienze come questa, capaci di unire il meglio della tecnologia e della passione per i videogiochi, siano fondamentali per far crescere e coinvolgere sempre di più la community".