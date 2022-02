Ubisoft: al Six Invitational anche le novità per l'Anno 7

Filosofie e ambizioni a confronto nell’ultimo atto del Six Invitational di Rainbow Six. Da una parte gli Stati Uniti d’America con i TSM, dall’altra i russi del Team Empire. Questa volta, però, meglio mettere da parte i libri di storia e le ruggini tra due potenze mondiali. La guerra fredda si combatte sul titolo di casa Ubisoft, ma solo in maniera virtuale. In palio, oltre ad un ricco montepremi (un milione di dollari per il team vincente, ndr), la possibilità di entrare nel Gotha di Siege dalla porta principale.

Tsm: una sorpresa?

Il cammino verso la finale degli Empire era stato lineare, quasi come un quadro di Mondrian. Il primo posto nel Group Stage e gli acuti nella fase eliminatoria, dove le vittorie in rapida successione nei confronti dei team a stelle e strisce (Spacestation, Soniqs e gli stessi TSM) avevano consolidato la posizione del quintetto russo. I TSM, invece, sono riemersi dalle sabbie mobili del Loser Bracket dopo aver battuto i FaZe per 2-0 (7-3 Chalet, 7-1 Villa). Lo scontro è stato equilibrato sin dalle prime battute. Si è giocato sempre sul filo del rasoio, ma la capacità di gestire le situazioni più delicate è dote degli americani

Six Invitational: adesso è ossessione

Clubhouse (8-6) e Kafe Dostoyevsky (7-3) finiscono in mano ai TSM, mentre la reazione del Team Empire arriva su Oregon: 8-6. Su Villa l’equilibrio regna sovrano, anche se alla fine i russi devono necessariamente liberare la strada per Beaulo e compagni grazie al 9-7 finale. Proprio come nel 2019, in quell’occasione furono i G2 a trionfare, il mondiale di Siege resta una splendida ossessione. Il martello sembra proprio kryptonite per gli Empire.

L'MVP

C’è un lieto fine, dunque, nella cavalcata partita dalle qualificazioni e culminata con la vittoria finale in casa TSM. Ad aggiudicarsi il titolo di MVP, intanto, Matthew "Achieved" Solomon, ora costretto a rasarsi i capelli a zero per una promessa fatta ai fan alla vigilia della competizione.

Le novità dell'Anno 7: ecco Azami

Non solo esports, perché Ubisoft durante il Six Invitational ha svelato tutte le novità dell’anno 7 di Rainbow Six. Si ripartirà da Demon Veil, la nuova operazione in arrivo su Siege, e Azami: una nuova operatrice giapponese ispirata direttamente ai bodyguard dei miliardari nipponici. Una modalità Team Deatmatch, la nuova mappa Emerald Planes e altre novità in cantiere. Ubisoft ha deciso di risollevare le sorti di un videogioco uscito nel 2015, ma ancora con infinite potenzialità.