Rainbow Six, l'esports torna dal vivo

Un primo ritorno alla normalità per l’esports e in particolare per Rainbow Six. Dopo aver disputato a porte chiuse in Svezia il Six Invitational, gli eventi di Siege tornano in presenza. Ubisoft, infatti, ha annunciato che il prossimo Six Major si disputerà a Charlotte (Stati Uniti d’America) in North Carolina. La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 16 maggio, per una competizione che proseguirà fino al 22 marzo.