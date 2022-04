Fade, le prime impressioni sulla nuova agente di Valorant

Le abilità di Fade

Il principale tratto distintivo della nuova agente è la raccolta di informazioni sul team avversario con delle abilità ad hoc. Inoltre non è da sottovalutare il potenziale di rendere un intero sito ingiocabile per i nemici, ottenendone il pieno controllo dopo le uccisioni o le bombe piazzate.

Haunt (E) - Equipaggia un'entità da incubo. Utilizza “Fuoco” per lanciare la sfera che precipiterà a terra dopo un determinato periodo di tempo. Dopo aver colpito il suolo, il globo si trasformerà in un'entità da incubo che rivelerà la posizione dei nemici catturati nel suo raggio di visione. I nemici possono distruggere questa entità. Riutilizza la capacità di far cadere il proiettile in volo. La sfera cadrà automaticamente a terra 1,5 secondi dopo essere stata lanciata. I nemici rivelati vengono colpiti dal debuff Tracce, rendendo le loro tracce visibili per 12 secondi. Come abilità distintiva di Fade, Haunt è gratuito.

Prowler (C) - Equipaggia un Predone. Utilizzando il comando Fuoco manderà fuori il Predone, facendolo viaggiare in linea retta. Esso bloccherà tutti i nemici o le tracce nel loro cono di visione frontale e li inseguirà, avvicinandoli se li raggiunge. Tieni premuto il pulsante Fuoco per guidare il Prowler nella direzione del mirino. Ci sono due cariche di Predone, ciascuna del costo di 300 crediti.

Seize (Q) - Equipaggia una sfera di inchiostro da incubo. Premere Fuoco per lanciare la sfera che precipiterà a terra dopo un determinato periodo di tempo. Dopo aver colpito il suolo, l'inchiostro esploderà e creerà una zona in cui i nemici che vi sono intrappolati non possono sfuggire alla zona con mezzi normali. Riutilizza la capacità per far cadere il proiettile in volo. La sfera di cattura si espanderà fino a un diametro di sette metri e "legherà" tutti i nemici catturati al centro. I nemici legati subiranno 75 danni da decadimento, saranno assordati e non potranno sparare al globo per scappare. La sfera cadrà automaticamente a terra 1,5 secondi dopo essere stata lanciata, ma può essere riattivata premendo il tasto abilità per cadere prima. I giocatori hanno una singola carica di Seize che costa 200 crediti.

Nitghfall (X) - Equipaggia il potere della Paura. Premere Fuoco per inviare un'onda di energia da incubo che può attraversare i muri. L'energia crea una scia verso l'avversario, lo assorda e infligge danni. Dissolvenza emette un'ondata di "nebbia oscura" e i nemici catturati sul suo cammino verranno seguiti, assordati e colpiti con danni da decadimento per un periodo di 12 secondi. Sono necessari sette punti per attivare la ultimate.

Le prime impressioni

Secondo lo streamer Andrea "Gioi" Laganà: "Il suo punto di forza è sicuramente il “mark”, le tracce lasciate per terra quando usa l’abilità, che forse dura un pò troppo (12s), in combo con la prima abilità (predatore) che se riesce, ti manda off dal gioco (no audio no vision) per un bel paio di secondi." Cecilia "Aithusa" Ciocchetti, reporter per Esportsmag e DotEsports, crede invece che "vedremo Fade diventare una scelta quasi obbligatoria in molti match competitivi fin da subito. Il suo kit di abilità le permette di raccogliere informazioni sulla squadra avversaria in maniera paurosamente efficiente, permettendole di attuare retake prima quasi impossibili." Parere simile per Marco "Sparker" Forte, player: "Non penso che sostituirà Sova/Skye ma che anzi andrà a giocare insieme a loro su alcune mappe come Breeze/Ascent." Chiude Daphne Lain, content creator che racconta la propria esperienza nei primi giorni: "È stato molto divertente poterla provare in anteprima, abbiamo provato a giocarla anche nella modalità “replication”, inutile dire quanto fosse caotica la situazione visto quanto le sue abilità siano invadenti. La sensazione era di essere davvero in un incubo insomma."