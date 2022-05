Rainbow Six, al Major trionfano i Dark Zero

La prima volta non si scorda mai. Una frase retorica che ben si sposa con la vittoria nel Six Charlotte Major dei Dark Zero. Primo acuto internazionale per l’organizzazione nordamericana, che ha tracciato un solco con il passato. Il Covid, infatti, ha condizionato e non poco le competizioni esports legate a Siege. Il percorso è stato lento, graduale e quasi estenuante. Perché dalle competizioni regionali (i Dark Zero hanno portato a casa il Six August Major nordamericano nel 2020, ndr) si è passati ai tornei in Lan, ma a porte chiuse. Ubisoft, dunque, ha aspettato che il mare tornasse piatto dopo lo tsunami causato dal Coronavirus. Continua su Esportsmag a questo link.