CS:GO ad Anversa, il più grande evento indoor della storia

Lo Sportpaleis di Anversa è una struttura costruita addirittura nel 1932. All’epoca era la più grande arena sportiva al chiuso d’Europa: pronta ad ospitare partite di Basket o gare di ciclismo su pista. Con una capacità massima di 23359 spettatori il palazzetto belga è ad oggi il secondo più frequentato al mondo dopo il Madison Square Garden grazie soprattutto ai concerti e alle partite di Tennis. È stato però con CounterStrike: Global Offensive che la struttura ha ottenuto un record mondiale. Il 22 Maggio al suo interno è andato in scena l’atto finale del secondo Major di CSGO organizzato dall’azienda rumena PGL, cioè il più grande evento esport indoor come partecipazione di pubblico. Erano infatti circa 20000 gli spettatori intervenuti per seguire la finale tra Faze Clan e Navi: le rockstar, nel 2022, danno spettacolo giocando ai videogiochi.

I numeri dell'evento

L’evento ha fatto registrare anche moltissimi spettatori attenti a seguire le azioni su Twitch. Circa 2.1 milioni di fan si sono connessi in totale durante il il diciassettesimo mondiale del titolo Valve, azienda statunitense che sta facendo un lavoro fantastico nel portare questo show in giro per il mondo facendo appassionare sempre più giovani giocatori al titolo, edito la prima volta nel 1999. La squadra con l’età media più bassa in gara era la compagine del Team Spirit, proveniente dalla Russia: tra di loro sk0R, al suo primo evento Major, ha appena 16 anni e 11 mesi e già sta facendo molto parlare di sé. Il più “anziano”, invece, è il brasiliano fnx, 32 anni, già campione del mondo due volte e dimostrazione che in CSGO l’esperienza è cruciale soprattutto ad alti livelli.

Dal Belgio alla Francia

Sono state 52 le squadre coinvolte nelle quattro settimane di gare: tra queste ci sono giocatori provenienti da 28 nazioni del mondo. Danimarca, Brasile e Russia hanno storicamente i migliori giocatori ed hanno portato al Major quasi 60 professionisti. È stata invece la prima volta per progamer provenienti da Cile, Uruguay, Argentina, Kosovo e Montenegro: CSGO sembra proprio essere un trend incredibilmente solido in tutto il mondo, ad eccezione dell’Italia. Mentre Emmanuel Macron ha richiesto a gran voce che il prossimo Major sia organizzato in Francia, da noi si dibatte ancora su quanto i videogiochi siano un passatempo pericoloso o meno per i più giovani. Rimane indubbio che l’indotto turistico generato da un evento simile farebbe gola a qualunque città italiana, così come i 106 decibel registrati all’interno del palazzetto di Anversa. Un altro record, anche se forse un po’ troppo rumoroso.