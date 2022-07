I Mkers tornano campioni d'Italia

Una rivalità senza fine. Macko contro Mkers su Rainbow Six Siege è il Derby d’Italia. Una buona dose di campanilismo, proprio come tra Inter e Juventus. Forzando, però, ulteriormente la mano con esempi calcistici viene spontaneo pensare al dualismo dei primi anni 2000 tra Manchester United e Arsenal. Due squadre piene di talento, ma con filosofie agli antipodi e un’idea di base in comune: arrivare alla vittoria. Tutto è assolutamente lecito tra Macko e Mkers nel Pg Nationals. Del resto, le provocazioni da una parte e dall’altra alzano il livello della competizione.

Equilibrio iniziale

L’avvio è equilibrato: i primi sei round su Banca vanno in archivio 3-3. Al cambio, ecco i Mkers prendere il controllo della situazione fino al 7-5 che chiude la prima mappa. La reazione dei Macko, tuttavia, non tarda ad arrivare e su Theme Park dopo aver sciupato tre match point ecco Alation e compagni salire in cattedra per l’8-7. Una mappa per parte, palla al centro. Rimesse al posto le tessere del puzzle, i Mkers su Oregon non partono con il freno a mano tirato come in precedenza e sgasano sul campo di battaglia. Gli attacchi sono aggressivi e in difesa la squadra di coach Atk concede le briciole agli avversari: 7-4 il finale. Accusato il colpo, i Macko perdono definitivamente il bandolo della matassa su Confine, dove Lollo (migliore dei suoi, ndr) e compagni chiudono in scioltezza 7-3, strappando il tricolore dalla maglia dell’organizzazione pugliese.

I campioni risorgono

I Mkers, dunque, si laureano campioni d’Italia nel Pg Nationals di Rainbow Six e prenotano un posto in European Challenger League. Un traguardo quasi insperato ad inizio Spring Split. La sconfitta del Winter Split (proprio contro i Macko) sembrava aver spazzato via tutte le certezze di un quintetto che solo qualche mese prima mieteva vittime al Six Invitational. L’addio di Scatto, poi, ha complicato ulteriormente i piani. I Mkers in maniera del tutto fisiologica hanno dovuto attendere l’inserimento di Dora a metà Split per tornare cannibali.

Acuto Exeed

Nell’altra finale di giornata, quella dell’Italian Rocket Championship, sono gli Exeed a portare a casa il titolo. Niente da fare per i No Fear Gaming che cedono 4-2 nell'ultimo atto del campionato italiano di Rocket League.