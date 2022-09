Pg Esports presenta la nuova Italian Cup

Una stagione che entrerà subito nel vivo. Questa volta, però, per gli appassionati di Rainbow Six Siege i tempi di attesa si accorciano sensibilmente. Ubisoft e Pg Esports, infatti, hanno annunciato una nuova competizione in attesa del prossimo Nats: ovvero, l'Italian Cup . In buona sostanza, una coppa nazionale. Ai nastri di partenza ci saranno 16 squadre: otto provenienti dal Pg Nationals e altrettante dal campionato BeSerious.

Italian Cup

La competizione è stata accolta in maniera positiva dall’intera community di Siege, come ha lasciato intendere Valentino "LordChanka" Allegri: “La nuova competizione – le parole del caster di Pg Esports - è sicuramente una grande idea per riempire un vuoto lasciato dalle competizioni nazionali all'interno del calendario invernale. Ci sarà un solo campionato nazionale, quindi addio alla formula Winter e Summer Split. Per la prima volta vedremo all’opera i team della serie cadetta con quelli del Pg Nationals. Questo confronto sarà fondamentale per inquadrare al meglio i talenti in rampa di lancio del campionato BeSerious”.

Tutte le novità

Nelle prossime competizioni targate Pg Esports legate a Rainbow Six, intanto, ci saranno due nuove organizzazioni che prenderanno il posto di Empire Esports e Reply Totem: 4Real e Yutoru Esports. “Dispiace sicuramente – prosegue Valentino Allegri -, non a caso gli Empire per primi hanno dato fiducia ad un progetto proveniente dalla serie cadetta. Per quanto riguarda i Reply Totem, invece, c’è poco da dire. Sin dal primo momento hanno dimostrato doti fuori dal normale negli investimenti e hanno lanciato giovani talenti come Yanis ‘Mowwwgli’ Dahmani, oggi in European League. C’è curiosità intorno a queste nuove organizzazioni che si affacciano per la prima volta, ma è ancora presto per fare delle ipotesi sul loro andamento. Forse gli Yutoru avranno un impatto diverso grazie ad un roster esperto”.

Rivoluzione

A proposito di roster, in casa Macko Esports è già partita la rivoluzione. L’organizzazione di Antonio Todisco ha salutato a malincuore Edoardo “T3b” Treglia, passato ai Natus Vincere in European League, e annunciato l’ingresso di Peter “Pacbull” Bull, Adam “Hxsti” Hostisoczki e Giovanni “Gio” Pinna. Tre innesti di assoluto livello che si aggiungeranno a Marcello “G3ro” Omobono e Manuel “Sloppy” Malfer. “Hxsti e Pacbull – conclude Valentino Allegri - hanno giocato ai massimi livelli, Gio è giovane e ha molto talento. Simone "Alation" Gelsi, poi, è sicuramente un plus come coach. Vedo i Mkers ancora favoriti per le prossime competizioni, ma vedremo. Sarà una stagione esaltante”.