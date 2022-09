Chi sono i nuovi campioni del mondo di Valorant

Nella splendida Volkswagen Arena di Istanbul i Loud si sono laureati campioni del mondo di Valorant, superando per 3-1 gli Optic Gaming nella finale dei Champions, il mondiale dell’fps targato Riot Games. La squadra brasiliana è alla prima conquista di un titolo internazionale su Valorant e diventa il secondo campione del mondo dopo il successo di un anno fa degli Acend nella prima storica edizione dei Champions. I Loud si sono imposti su Ascent all’overtime (15-13) per poi vincere su Breeze, ancora all’overtime a dimostrazione di quanto la finale sia stata combattuta (16-14) e infine su Haven (13-5), mentre avevano perso la seconda mappa su Bind (6-13).

Come sono diventati campioni

Dominatori della stagione in Brasile, i Loud avevano giocato la finale del primo Masters dell’anno a Reykjavik, perdendo contro gli Optic, mentre avevano ampiamente deluso le aspettative al Masters di Copenhagen chiudendo lontanissimi dalla vetta. Nel Girone B escono sconfitti solo dagli Optic, incrociati ancora una volta, ma superano poi gli Zeta Division nel match decisivo per accedere ai playoff. Nel tabellone affrontano e superano, in ordine, i Leviatan nel derby sudamericano, i coreani Drx e per la prima volta nel torneo infliggono una sconfitta agli Optic nella finale del Winner Bracket. Di nuovo contro nella Grand Final, questa volta a trionfare sono ancora i brasiliani.