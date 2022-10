Overwatch 2: raggiunti i 25 milioni di giocatori

Overwatch 2, il titolo multipiattaforma d'azione a squadre di Blizzard Entertainment, ha visto più di 25 milioni di giocatori unirsi alla lotta nei primi dieci giorni dall'uscita tra tutte le piattaforme. Come plausibile, il gioco si è dimostrato un fenomeno globale, avendo già raggiunto una base d'utenza sparsa tra Europa, Asia e le Americhe quasi triplicata rispetto al precedente record d'utenza giornaliera del primo capitolo di Overwatch. "L'uscita di Overwatch 2 è stata un momento davvero importante per Blizzard. Siamo lieti di accogliere nuovi giocatori da tutto il mondo nel brillante universo di Overwatch, salutando inoltre i vecchi amici della già esistente community Blizzard", ha detto Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "Siamo solo all'inizio: ci sono così tante possibilità per esplorare il mondo di Overwatch, non vediamo l'ora che i giocatori vivano sulla propria pelle quello che il team sta creando per il gioco".