L’impatto di Call of Duty: Warzone 2, al netto di qualche problema, è stato più che positivo. Anche il meta, ovviamente, ha subito delle modifiche. Questo significa che può essere difficile capire quale equipaggiamento utilizzare in questo momento. Abbiamo, dunque, raccolto cinque delle migliori armi di Warzone, in modo da sapere sempre cosa portare a Caldera, Rebirth Island o Fortune’s Keep. Continua a leggere su EsportsMag.