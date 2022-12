Rainbow Six, tutte le novità in chiave esports

La notizia era già nell’aria, ora assume i crismi dell’ufficialità. Ubisoft cambia le carte in tavola per quel che concerne il competitivo di Rainbow Six Siege. Un tema ricorrente, soprattutto negli ultimi mesi. Il nuovo formato non sarà in franchising, ma sarà caratterizzato da leghe chiuse e bilanciate con un chiaro percorso aperto alla sostenibilità delle organizzazioni. Una notizia che fa seguito all’eliminazione delle retrocessioni da tutti i campionati di massima serie nella stagione 2022. Continua a leggere la notizia su EsportsMag.