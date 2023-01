Valorant, ecco dove potrebbe svolgersi il mondiale

Il graduale ritorno alla normalità dovuto all’allentamento delle varie restrizioni globali per il Covid 19 permettono di fare programmi più nel lungo periodo, senza dover decidere quasi all’ultimo minuto. Così, come già accaduto per League of Legends, anche Valorant avrebbe definito per intero il calendario degli eventi internazionali: se il Kickoff e il Masters sono già stati ufficialmente annunciati, rispettivamente a San Paolo e a Tokyo, manca invece la città che ospiterà l’evento più importante, il mondiale 2023.