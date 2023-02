CS:GO, G2 ed Heroic i nuovi team da battere

Al di là dei numerosi cambi di brand e nome, l’evento annuale che si tiene a Katowice, Polonia, è una delle più grandi vetrine per il mondo degli esport. Prima noto semplicemente come Intel Extreme Masters, poi come IEM World Championship e ora come IEM Katowice, la fiera si tiene annualmente nell’importante città della Slesia, circa trecentomila abitanti. Pensare che i biglietti venduti per la manifestazione dedicata all’esport, almeno in epoca pre-covid, ammontavano ad un totale di quasi 200.000, rende bene l’idea di quanto l’Intel Extreme Masters sia importante per l’amministrazione locale e per la Polonia intera.