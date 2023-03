Gekko, le prime impressioni

Quanto è importante la sinergia

Gekko ha un grande potenziale a livello competitivo, o in generale in ambienti in cui la coesione tra i giocatori è consolidata e le comunicazioni in gioco sono chiare. La sinergia di squadra è un fattore necessario per far emergere il pieno potenziale di Gekko in gioco, d’altra parte potrebbe essere più difficoltoso utilizzare il ventiduesimo agente in partite in solitaria. I piccoli amici di Gekko irrompono in territorio nemico saltando, correndo, e fluttuando in aria, sempre con Gekko alle loro calcagna, pronto a recuperarli e ripartire da capo. Con la sua banda al completo Gekko ha a sua disposizione una molly, uno stun, un flash e la capacità di bloccare le persone allo stesso modo della ultimate di Killjoy.

Le analogie con gli altri agenti

In termini di gioco, Gekko si avvicina molto a Skye, con l’eccezione che la sua ultimate, Thrash, deve essere lanciata e pilotata verso il bersaglio. Ma indubbiamente l’abilità più innovativa e che porta un nuovo elemento su Valorant è Wingman, il simpatico animaletto giallo è innanzitutto uno stun, ma può anche piantare o disinnescare la Spike. Anche Dizzy, il flash di Gekko, funziona in modo unico rispetto ad abilità simili di altri agenti. Invece del tradizionale flash o dell’accecamento, Dizzy spruzza della poltiglia blu sugli occhi dei giocatori nemici. Inoltre, Dizzy ha un raggio d’azione infinito, cosa un po’ insolita per un flash di Valorant. È il tipo di abilità che funziona molto bene con un agente Stratega, o quando usata nel caos di un push per assistere un Assassino, come Jett o Neon. Anche la molly di Gekko, Mosh Pit, impiega un paio di secondi per caricarsi prima di infliggere effettivamente ingenti danni nell’area in cui si trovano i nemici. Per ottimizzare il suo uso sarebbe meglio se fosse usata in coppia con un’altra abilità come il Cristallo Rallentante di Sage o la Cattura di Fade. Tutte le abilità di Gekko, tranne Mosh Pit, possono essere recuperate e utilizzate di nuovo nel corso del round di gioco.

Le sue potenzialità

Gekko è un agente che si inserisce in modo unico su Valorant, ed inizialmente sembrerebbe essere ben bilanciato. Il poter recuperare le proprie abilità è molto situazionale, le tempistiche di Mosh Pit bilanciano il danno, e Wingman è estremamente utile, ma anche estremamente fragile. La possibilità di piantare e disinnescare la Spike necessita di avere una linea visiva libera e delineata per poter lanciare Wingman, questo quindi comporta il rischio di essere esposti e anche di essere fatti fuori dai giochi. Gekko potrà facilmente ritagliarsi uno spazio nel meta in match ad alto livello con squadre a cui piace rischiare un po’. Ma per poter giocare l’Agente 22 ed i suoi animaletti, i giocatori al di fuori della sfera competitiva dovranno stabilire un’ottima comunicazione con i propri compagni e soprattutto imparare le diverse combinazioni, oltre che lineup, per poter sfruttare le abilità di Gekko al meglio.