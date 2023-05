Rainbow Six, Ubisoft dimentica l’Italia? Parla Raffaele Bottone

Altro giro, altra corsa. Quando siamo ormai agli sgoccioli di Commanding Force, Rainbow Six Siege si prepara ad accogliere Dread Factor, la nuova operazione dell’Fps tattico di casa Ubisoft. Diverse le novità in programma. A partire da Fenrir, il nuovo operatore svedese che verrà rilasciato con l’arrivo della season. Fenrir è un difensore dotato di un gadget, la Mina terrorizzante F-Natt, che una volta posizionata e attivata sarà in grado di isolare l’attaccante e di ridurre il suo campo di azione con una nube violacea. Tra le altre novità, oltre al rework della mappa Consolato, il rilascio di un nuovo gadget secondario per i difensori. Si chiamerà Observation Blocker, un dispositivo in grado di schermare gli strumenti di visione come i droni.