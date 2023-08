Aguero a Los Angeles per i Valorant Champions

Che abbia portato fortuna, almeno per il momento, non si può dire vista la sconfitta nel match d’esordio contro i Paper Rex ma la presenza del Kun Aguero ai Valorant Champions è comunque una notizia. O forse: già qualche giorno fa era stato “beccato” in occasione della competizione internazionale di Rocket League a fare il tifo per la propria organizzazione esports di cui è proprietario. Ma di cui sembra essere anche il primo tifoso.

Dal calcio agli esports

Da quando Sergio Aguero si è dovuto ritirare forzatamente dal calcio giocato si è lanciato con tutto sé stesso negli esports, diventando co-proprietario dell’organizzazione argentina dei Kru. Presente su vari titoli, è senza salita agli onori della cronaca due anni fa, non solo per il supporto incondizionato del Kun ma per aver raggiunto a sorpresa la Top 4 ai mondiali di Valorant nel 2021. E poi pochi mesi fa: dopo una stagione regolare nella Vct Americas con zero vittorie, hanno dominato il Last Chance Qualifier registrando un vero e proprio miracolo sportivo.

Esordio difficile

Quest’anno, nonostante la presenza di Aguero dal vivo a Los Angeles, l’esordio ai Champions non è stato il massimo con la sconfitta per 2-0 contro la squadra di Singapore dei Paper Rex, tra le migliori asiatiche partecipanti. I Kru dovranno così affrontare gli spagnoli Giants nel prossimo match tutto latino che sarà già decisivo, da dentro o fuori. I Paper Rex, invece, affronteranno i cinesi Edg nello stesso gruppo A, vittoriosi contro i già citati Giants.