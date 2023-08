Mondiali di Valorant: Musk presente ma il pubblico lo fischia

Per la prima volta un Major di Valorant si è disputato in Nord America, riuscendo a coinvolgere anche importanti personalità come Elon Musk e Ben Affleck. In particolare il proprietario di X, l’ormai ex-Twitter, è stato oggetto di attenzione da parte del pubblico che ha voluto far sentire la sua voce verso il miliardario che ha promesso di portare l’uomo su Marte negli anni ‘30.