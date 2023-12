Le Shopify Rebellion vincono il Game Changers Champions 2023

La competizione, tenutasi a San Paolo, Brasile, ha visto partecipare squadre di alto calibro. Nonostante il tifo appassionato del pubblico di casa, le Shopify Rebellion, squadra nordamericana, hanno sconfitto le avversarie brasiliane delle Team Liquid, segnando così la seconda volta quest'anno in cui un team brasiliano perde in finale davanti al proprio pubblico.

Un’altra Finale a mappa 5

La competizione durata una settimana è stata un susseguirsi di emozioni che hanno raggiunto il culmine in una finale a cinque mappe. La serie ha preso il via con intensità fin dalla prima con le Shopify che hanno prevalso sulle Liquid in overtime su Haven con un punteggio di 14-12. Le brasiliane hanno però pareggiato i conti su Lotus con una vittoria strappata dalle mani delle Shopify per 13-11. La terza e quarta mappa sono state invece due veloci punti sul tabellone per le due sfidanti, con le nordamericane che hanno conquistato breeze per 13-5 e le Liquid che hanno dominato su Sunset per 13-7. L'ultima mappa della serie,Ascent, è stata infine conquistata dalle Shopify che hanno trionfato con un punteggio di 13-6, vincendo così la serie e il campionato mondiale.

Floresent MVP: nuovo record

Parte della vittoria delle Shopify Rebellion è dovuta alla brillante performance di Ava "florescent" Eugene, che è stata nominata MVP delle finali. In cinque mappe Florescent ha infranto sia il record di uccisioni in una singola mappa del VCT Game Changers sia di uccisioni totali in un evento LAN, superando persino il punteggio di Max "Demon1" Mazanov che insieme agli Evil Geniuses aveva vinto il VCT Champions lo scorso Agosto.

Il desiderio delle giocatrici per il 2024

Nonostante l'entusiasmo del pubblico mondiale per la competizione del Game Changers, i posti per seguire l’evento dal vivo erano solo 150. Rispondendo alla nostra inviata Cecilia Ciocchetti, Alexis, giocatrice delle Shopify Rebels, ha evidenziato quanto vasta sia la fanbase attorno alla competizione ed espresso il desiderio di voler giocare davanti ad un pubblico più vasto nel 2024. La competizione e l'entusiasmo dei fan dimostrano chiaramente che c'è un pubblico affamato di VALORANT femminile pronto a sostenere le atlete in eventi futuri.