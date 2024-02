Iem Katowice, Faze e Falcons avanti

Alla Spodek Arena di Katowice è andata in onda la prima giornata dal vivo dell’IEM di Counter-Strike. I quarti di finale dell’Intel Extreme Masters, evento che segna l’inizio della nuova partnership tra Esl Faceit Group, Intel e Acer per questo 2024, hanno visto affrontarsi i campioni in carica dei G2 Esports contro i Faze, favoriti del torneo. Nell’altro quarto, invece, si sono sfidati Falcons ed Ence.

Nella prima mappa a imporsi sono stati i Faze, nonostante un avvio fulminante dei G2 Esports che si erano portati sul 4-0 iniziale. I Faze hanno però mostrato molta più solidità sul lungo periodo e tenuta mentale, chiudendo in vantaggio il primo half per poi vincere la mappa senza soffrire troppo nel secondo. Mappa due invece è stata quasi un assolo per i Faze, attualmente più in forma e più preparati strategicamente dei G2.

L’attesa, almeno mediatica, era però tutta per il secondo quarto di finale. Negli Ence giocano infatti diversi giocatori polacchi che hanno monopolizzato l’attenzione dell’arena di Katowice con il pubblico di casa che ha spinto per i propri connazionali. Non è però bastato: a imporsi con il punteggio di 2-1 è stato il Team Falcons, di cui sono proprietari i sauditi.

Lo spettacolo di Counter-Strike 2 torna oggi all’IEM Katowice con le due semifinali del torneo:

16:15 – MOUZ vs FaZe Clan

19:30 – Team Spirit vs Team Falcons