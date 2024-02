A Katowice finale tra Faze e Spirit

Dopo una giornata di sfide, sono solo due inevitabilmente le squadre che si giocheranno la finale dell’Iem di Katowice di Counter-Strike 2. A contendersi il trofeo il Team Secret e i Faze Clan, vincitori ieri sulle rispettive avversarie in semifinale nella splendida cornice della Spodek Arena.

Le semifinali

La prima partita di Counter-Strike 2 ha visto i FaZe Clan superare ed eliminare dalla contesa i Mouz, assicurandosi senza troppi sforzi un posto nella Grand Final con un impeccabile punteggio di 2-0. Durante la seconda semifinale, invece, il Team Spirit ha dominato contro il Team Falcons, sigillando una vittoria mai in discussione, anche in questo caso per 2-0.