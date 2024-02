Zinchenko, dal calcio agli esports

Finalista in Champions League nel 2021 con la maglia del Manchester City, l'attuale giocatore dell'Arsenal e della nazionale ucraina, dove spazia tra centrocampo e difesa, è diventato recentemente anche un giocatore professionista di Counter-Strike. Quella per il gaming e per l'Fps targato Valve è una passione che Zinchenko ha maturato da tempo, in modo simile ad altri calciatore come Neymar e Gabriel Jesus, per citarne due, che passano molte ore a giocare al videogioco che simula una sfida tra forze speciali e terroristi.

Una squadra per la sua Ucraina

Ad agosto 2023 Zinchenko è diventato proprietario di una sua organizzazione esports, la PassionUA che mira a sviluppare i giovani talenti ucraini nel mondo del gaming, aiutandoli a emergere soprattutto in un momento difficile per il suo paese come questo. Già a dicembre, però, subito dopo una partita dell'Arsenal, Zinchenko aveva "esordito" nel suo team da giocatore per sostituire un altro player in un torneo online, assente a causa di problemi di connessione. In quel caso arrivò una vittoria per 2-1 con il calciatore che fu trascinato dai propri compagni di squadra.

Una sconfitta decorosa

Pochi giorni fa, invece, per Zinchenko e i suoi PassionUA è arrivata una sconfitta contro però un avversario decisamente più blasonato, i Bleed Esports. Organizzazione emergente ma già conosciuta in diversi ambiti, si sono imposti per 2-1. Aver però vinto anche solo una mappa con Zinchenko "in campo", anche questa volta intervenuto per sostituire un proprio player impossibilitato, è stato un risultato inaspettato. Dopo l'Arsenal e la nazionale, per il classe '96 potrebbe prospettarsi un futuro anche da proplayer.