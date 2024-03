Clove, rivelata la nuova agente di Valorant

Un’abilità suprema che le permette di tornare in vita: è senza dubbio questa l’abilità della nuova agente Clove che ha catturato l’attenzione di tutti gli appassionati di Valorant. La nuova agente, presentata in occasione della finale del Masters di Madrid, è l’ultima arrivata nella rosa degli Strateghi. Di nazionalità scozzese, è presentata come una “combinaguai che crea scompiglio tra i nemici tanto nel fuoco della battaglia quanto nel gelo della morte”.

Le abilità di Clove

Clove sarà disponibile a partire dal 26 marzo 2024, all'interno dell'Episodio 8: Atto II. Atto che è iniziato il 5 marzo e ha introdotto la collezione Primordium, una linea di modelli ispirata da antichi esseri di lava e caos. Insieme alle nuove spade doppie, le Lame di Primordia, le armi incluse nella collezione Primordium sono il Vandal, il Phantom, lo Spectre e lo Shorty. È disponibile anche un nuovo pass battaglia, con oggetti come la Sheriff Retrowave, la spada Conchiglia e lo spray Tanto amore.

C'è vita dopo la morte

La particolarità di Clove è di poter utilizzare abilità anche dopo la sua morte, con cui ha un legame determinante. Un legame che si concretizza definitivamente con la sua Ultimate, la quale però le permette di rimanere viva solo sotto determinate condizioni.

Stratagemma (E)

EQUIPAGGIA per visualizzare il campo di battaglia. Usa il pulsante di FUOCO per impostare i punti in cui si assesteranno le nuvole di Clove. Usa il FUOCO ALTERNATIVO per confermare e lanciare le nuvole, che bloccheranno la visione nelle aree selezionate. Clove può usare quest'abilità dopo la morte.

Interferenza (Q)

EQUIPAGGIA un frammento di essenza dell'immortalità. Usa il pulsante di FUOCO per lanciare il frammento, che dopo qualche istante esplode e DETERIORA temporaneamente tutti i bersagli al suo interno.

Ricostituente (C)

Assorbe ISTANTANEAMENTE la forza vitale di un nemico caduto che Clove ha danneggiato o ucciso, ottenendo velocità e salute temporanea.

Seconda occasione (X/Ultima)

Dopo la morte, ATTIVA per risorgere. Dopo la risurrezione, Clove deve ottenere un'uccisione o un assist con danni entro un determinato periodo di tempo o morirà.