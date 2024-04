Valve al banco di prova: il Major di CounterStrike 2 un successo

Nella cornice della prestigiosa Royal Arena di Copenhagen si è giocato il primo Major della storia di Counter-Strike, dopo lo scorso Major di Parigi datato ormai un anno fa che aveva chiuso l’epoca di Counter-Strike: Go. Il primo grande evento del nuovo corso storico di Counter-Strike è stato un successo che ha conferato come CS sia senza dubbi uno dei migliori titoli esports di sempre: e lo sarà ancora per molto tempo.

Il racconto

La mattina del 31 marzo, Pasqua per noi ma il giorno della finale del PGL Major di Copenhagen per tanti altri, L’aria fuori dal palazzetto era fredda nonostante la giornata non fosse piovosa. Copenaghen si è svegliata immersa in uno strano silenzio: le strade intorno alla Royal Arena, inaugurata solo nel 2017 nel quartiere residenziale Ørestad, erano tranquille e poco trafficate nonostante l’interno del palazzetto fosse sold-out.

Circa 15000 persone hanno affollato il primo Major organizzato sul nuovo sparatutto tattico targato Valve, cioè CounterStrike 2, seguito del più importante esport d’occidente, l’unico capace di riempire non solo Twitch ma anche importanti arene in giro per il globo. Nonostante si stia parlando di uno dei tornei più importanti non tutti, però, erano convinti di questo risultato e cioè che si potesse ripetere il successo degli eventi di CSGO.

Dai dubbi al successo

La community sta infatti ancora maldigerendo il cambio di gioco e molti giocatori, tra cui l’equivalente di Cristiano Ronaldo di CS cioè S1mple, hanno appeso il mouse al chiodo per protesta contro un titolo non ancora perfettamente bilanciato. La mancanza della loro stella non ha impedito però al team ucraino dei Navi di vincere a Copenhagen circa 500.000 $ di montepremi, posizionandosi primi dopo aver vinto in finale contro i Faze, in una partita seguita da circa 1.800.000 persone contemporaneamente su Twitch.

Counterstrike, quindi, è ancora molto più vivo di quanto i suoi detrattori vorrebbero far credere e riesce a coinvolgere masse oceaniche di persone in Europa puntando, però, all’oriente. Il prossimo Major, infatti, si terrà a Shangai con la promessa di allargare finalmente la base di spettatori anche in Cina.