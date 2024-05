Vct Emea, al via i playoff di Valorant

Il campionato Vct Emea di Valorant è giunto al suo punto di svolta con la fine della stagione regolare e l’inizio, fissato per oggi 8 maggio 2024, della fase playoff. Le undici squadre si sono sfidate in un formato innovativo per quest’anno che ha visto le formazioni affrontarsi in due gironi diversi, Alpha e Omega: ogni squadra di un girone ha affrontato solo quelle dell’altro in degli incroci differenti. In palio tre posti, per i primi tre classificati, per il prossimo Masters di Shanghai.

Il Girone Alpha...

A concludere in testa il girone A sono stati i Karmine Corp, vincitori del Kick Off, il torneo inaugurale della stagione Emea e favoriti di questo primo split. Non è stato però semplice, con tutte e cinque le squadre del gruppo Alpha che hanno chiuso sul 3-3: a determinare chi è stato eliminato e chi è andato avanti è stata la differenza Mappe e Round. Condannati Bbl Esports e Vitality, avanti Fnatic e Team Liquid, con i primi che hanno chiuso con un parziale i +6 round vinti. I Karmine Corp, in cui gioca l’ex-campione italiano Marteen, grazie al primo posto partiranno nei playoff direttamente dall’Upper Bracket Semifinal.

...e l'Omega

Nel Girone Omega la distanza tra le squadre è stata più netta con i Fut Esports che hanno chiuso sul 4-1, così come i Natus Vincere ma con gli ucraini con due mappe perse in più. Gli Heretics, finalisti al Kick Off, sono passati col brivido, superando di una sola lunghezza i Gentle Mates, eliminati. Così come sono stati eliminati GiantX e Koi, mai in lizza per un posto ai playoff. I Fut, come i Kc, partiranno dal lower bracket final mentre al primo turno a eliminazione diretta avremo Fnatic contro Team Liquid, ormai grande classico del Valorant europeo, e Natus Vincere contro Heretics.