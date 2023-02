Magic: ecco la roadmap della nuova espansione l’Avanzata delle Macchine

Punti salienti de L’Avanzata delle Macchine

I destini di innumerevoli Piani sono in bilico e L’Avanzata delle Macchine sarà una vera e propria battaglia per il destino del Multiverso. Visto che tutti i piani di Magic sono stati coinvolti moltissimi personaggi provenienti da tutto il mondo Magic saranno presenti in questa espansione. In più arriverà anche Leggende del Multiverso, un foglio bonus non-Standard-legal, come l'Archivio Mistico di Strixhaven: Scuola dei Maghi o gli artefatti retrò de La Guerra dei Fratelli, che conterrà ristampe di personaggi iconici con trattamento Booster Fun dei loro piani di origine.

Cinque nuovi mazzi Commander

Con l'invasione dell'intero Multiverso ad opera di Phyrexia in corso, questo è il momento perfetto per Planechase. Questo supplemento multigiocatore consente di viaggiare da un luogo all'altro, con regole che cambiano in base a dove si sta svolgendo la battaglia. Ogni mazzo Commander de L’Avanzata delle Macchine include dieci diverse carte Planechase: cinque nuove e cinque ristampe. I giocatori potranno inseguire i Phyrexiani in tutto il Multiverso e aggiungere un po' di pepe alla loro prossima battaglia Commander.

L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

Questa piccola espansione di 50 carte si concentra fortemente sulla storia, e mostrerà ciò che accade dopo gli eventi de L’Avanzata delle Macchine. Quali personaggi sopravvivono, quali ottengono un lieto fine e quali non sopravvivono per vedere l’indomani. Questo è un set per coloro che si sono fatti coinvolgere dalla storia, dai personaggi e da ciò che verrà dopo. L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani è un set di 50 nuove carte Standard-legal vendute in buste da cinque carte. Magic cambierà per sempre e sarà possibile vedere questi cambiamenti riflessi su queste carte e nella storia che esse raccontano.

Date fondamentali di Magic: L’Avanzata delle Macchine

16-19 marzo: La storia de L’Avanzata delle Macchine

29 marzo: Debutto dell’espansione, trailer cinematografco e inizio delle anteprime

29 marzo-4 aprile: Anteprime delle carte

5 aprile: Rivelate le gallerie complete di immagini delle carte

14–20 aprile: Eventi di Pre-release nei negozi

18 aprile: Uscita digitale per MTG Arena e Magic Online

21 aprile: Uscita mondiale in formato cartaceo

1 maggio: La storia de L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani

2-3 maggio: Anteprima de L’Avanzata delle Macchine: L’Indomani