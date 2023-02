Pokémon TCG: ecco Quaquaval, Meowscarada e Skeledirge in anteprima

Manca davvero poco all'uscita della nuova espansione del gioco di carte collezionabili dei Pokémon dedicata a Scarlatto e Violetto . Con la fine delle avventure di Ash e l'arrivo di una vera e propria rivoluzione narrativa, anche il TCG Pokémon sta per cambiare radicalmente. Vi abbiamo raccontato delle nuove meccaniche e della nuova gestione dei potenziamenti ma è finalmente arrivato il momento di dare un'occhiata a qualche nuova carta. In esclusiva su queste pagine eccovi le evoluzioni finali (fase 2) dei tre starter.

Meowscarada - TCG

Seconda evoluzione di Sprigatito, Meowscarada si prospetta come una scelta molto tattica pensata per i mazzi controllo. Il suo attacco da una energia incolore, infatti, oltre a infliggere 40 danni permette di rimuovere una carta energia assegnata al Pokémon attivo dell'avversario e fargliela tornare in mano. Meowscarada sembra perfetto per disinnescare combo o attacchi molto potenti del nemico ma difficilmente sarà l'architrave di un mazzo competitivo che vedremo ai prossimi tornei.

Skeledirge - TCG

Con 180 Ps, Skeledirge è il più resistente dei tre Pokémon che analizziamo oggi ed è anche il più orientato al combattimento. Il suo primo attacco Canto Appassionato è ottimo per accelerare il late game perché permette di assegnare ai propri Pokémon 2 carte energia dalla pila degli scarti senza vincoli di posizionamento. Così facendo potrete sbloccare quasi subito il suo secondo attacco, Urlo Rovente, che infligge 190 danni. Nei mazzi che puntano tutto sulla velocità non potrà mancare uno Skeledirge anche se il suo essere un'evoluzione fase 2 potrebbe rallentare leggermente il gioco.

Quaquaval TCG

Senza dubbio il Pokémon più iconico di Scarlatto e Violetto, Quaquaval tornerà a danzare anche nel gioco di carte. La sua abilità Carnevale Energetico, permette di aggiungere una carta energia aggiuntiva ogni turno dando un'accelerata consistente al gioco. Il suo attacco, però, non stupisce per efficacia o economia quindi sarà difficile vedere questo Pokémon in campo nelle prossime competizioni. É bello vedere, però, che gli autori continuano a sottolineare il legame di questo Pokémon con il Carnevale di Rio e le sue coreografie, un'espetto che ha spopolato al lancio dei videogiochi di Scarlatto e Violetto.