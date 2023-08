A Barcellona la magia di Magic e del Signore degli Anelli

I risultati degli italiani

I loro nomi sono Marco Del Pivo e Stefano Vinci e dopo tre giorni di competizioni sono riusciti ad entrare nei migliori otto del torneo, garantendosi un premio di 10.000$ ciascuno e l’invito al prossimo campionato del mondo. I giocatori tricolore sono stati autori complessivamente di un’ottima prestazione: ai Worlds 2023 ci saranno anche Marco Cammilluzzi, Adriano Moscato, Lorenzo Terlizzi, Francesco Latorre e Marco Vassallo grazie ai loro risultati negli ultimi ProTour.

Non solo competizione

L’imponente evento, organizzato all’interno della Fira Barcelona, ha dato l’occasione di competere e divertirsi non solo ai professionisti del gioco ma anche a tutta la community internazionale. I MagicCon, nati nel 2023, sono eventi celebrativi dove i personaggi del gioco prendono vita, grazie a spettacoli di popolari influencer e installazioni artistiche di vario tipo. All’interno dell’edizione europea, ad esempio, è stata riprodotta la famosa Contea mentre l’attore Elijah Wood (protagonista del film di Peter Jackson ispirato al Signore Degli Anelli) ha indossato i panni di DJ nell’after-party notturno.

Un gioco aperto e inclusivo

Migliaia di persone, di qualunque genere o età, hanno affollato per tre giorni i padiglioni del MagicCon concedendosi qualche partita in Commander, la modalità più “casual” di Magic: The Gathering più simile ad un gioco di società che ad una sfida a Poker. Mentre fino al 2019 i ProTour erano infatti organizzati solamente per i partecipanti e quindi per la community competitiva, nel 2023 Wizards of The Coast ha cambiato marcia ed ha creato eventi celebrativi dove qualunque giocatore potesse ritrovarsi e divertirsi, osservando anche le sfide tra i più grandi giocatori mondiali. Tra questi le molte bandiere italiane rappresentano un orgoglio per il nostro Paese, sempre in prima linea nelle competizioni di Magic, ma davvero protagonisti durante l’appuntamento in Catalogna.