Post Malone ha comprato una carta di Magic a oltre 2 milioni $

Wizards of the Coast, publisher del gioco Magic: The Gathering, per dare ancora più importanza alla sua ultima espansione realizzata sul tema del Signore degli Anelli aveva deciso di realizzare una variante della carta da gioco de The One Ring. Una carta che esiste, si può giocare ed è molto forte anche, ma che è stata prodotta anche in singola copia con le scritte in elfico. Praticamente il nirvana dei collezionisti.

Una chance su tre milioni

Dopo alcune settimane dal lancio dell’espansione e dei set che lo contenevano, l’Unico Anello è stato trovato a giugno da una non precisata persona, che adesso sembra si sia scoperto sia tale Brook Trafton. Una persona normalissima con una grande passione per Magic che adesso diventerà milionario. Perché il valore di quella carta, autenticata, è stato valutato in oltre 2 milioni di dollari. La chance di trovarla? Una su tre milioni.

La passione del rapper

In una precedente intervista al The Howard Stern Show, il rapper Post Malone, all’anagrafe Austin Richard Post, aveva dichiarato di aver comprato un Black Lotus (una delle carte più iconiche di Magic e stampata in pochissime copie) in bianco e nero con firma autografa dell’artista per 800.000 $. Lo stesso Post Malone in passato ha collaborato con Wizards of the Coast per uno speciale set di varianti chiamato “Secret Lair x Post Malone: Backstage Pass”. Insomma, non è un caso che Austin si sia interessato anche all’Unico Anello.

Un'offerta faraonica

Il gaming store spagnolo Gremio de Dragones aveva offerto 2,1 milioni di dollari per mettere le mani su quella carta una volta trovata. Brook tuttavia, che porta come nome il quasi cognome di Terry Brooks autore di libri fantasy simili a quelli di Tolkien, ha preferito contattare Post Malone per la compravendita della carta. “Quando ho trovato l’Unico Anello, la prima persona che mi è venuta in mente è stata Post Malone”, ha dichiarato Trafton in un video su Tik Tok. ”Gioco a Magic da quando sono un bambino e sarebbe stupendo tenere questa carta. Ma per un ragazzo come me, venderlo significa cambiare vita”.

Le cifre dell'affare

L’ammontare dello scambio non è stato pubblicamente dichiarato ma viste le cifre di cui abbiamo parlato finora è difficile pensare che si possa essere scesi sotto i 2 milioni della valutazione. Voci parlano di una cifra vicina ai 2,6 milioni $ ma per il momento ciò che sappiamo per certo è che l’Anello ha già cambiato proprietario, come mostrato in un altro video su TikTok in cui Post Malone, come un grande bimbo felice, gira e rigira la sua nuova carta tra le mani nel backstage di un concerto a cui è stato invitato lo stesso Trafton.