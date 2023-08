Pokémon da il via ai suoi campionati mondiali a Yokohama in Giappone

Pokémon si sta preparando ai suoi campionati mondiali a Yokohama, in Giappone, e ha in programma di mettere in scena una celebrazione totale di tutti gli aspetti del suo marchio. Ci saranno competizioni del gioco di carte (TCG), dei videogiochi Scarlatto e Violetto, del MOBA Pokémon Unite e di Pokémon GO, il titolo per smartphone che ancora spopola tra gli appassionati dei Mostri Portatili.

Italiani potenziali protagonisti

Durante tre intensi giorni di round di qualificazione e tornei a eliminazione diretta assisteremo alle lotte tra gli allenatori più bravi al mondo tra cui diversi italiani. I giocatori del nostro Paese, infatti, sono una minaccia molto conosciuta in questa scena competitiva e riescono sempre a piazzarsi molto in alto nelle competizioni internazionali. Abbiamo seguito con attenzione l'evoluzione delle strategie attraverso le ultime competizioni e siamo certi che ci aspettano tre giorni di lotte davvero emozionanti per fan e novizi.

Chi bisogna tenere d'occhio

Da tenere d'occhio è senza dubbio il team Aqua, il più titolato nella storia del competitivo Pokémon che sarà rappresentato in forze a Yokohama. Ci sarà anche Francesco Pardini, fondatore della squadra e figura fondamentale per il mondo dei mostri portatili italiano. Prima di partire per il Giappone la sua organizzazione ha anche messo in piedi un'università Pokémon vicino Firenze per insegnare questo videogioco competitivo alle nuove leve.

La festa dei Pokémon

I mondiali non sono solo una celebrazione degli allenatori più dediti e determinati ma una vera e propria festa dedicata ai Pokémon: per le strade di Yokohama sono stati aperti caffè a tema e negozi pieni di peluche e gadget esclusivi di questa manifestazione. Il pubblico che gli organizzatori si aspettano è tantissimo, proprio per questo hanno messo in piedi un grande palco con un'altrettanto grande platea al PACIFICO Convention Center, uno dei poli fieristici più grandi del paese.

Verso l'inizio

Ora non resta che aspettare l'inizio delle gare per capire quali sono i Pokémon più forti di questo mondiale, quali carte funzionano meglio per raggiungere la vittoria e chi saranno i nuovi campioni di Pokémon Scarlatto, Pokémon Violetto, del gioco di carte collezionabili, di Pokémon GO e di Pokémon Unite.