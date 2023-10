Un italiano tra i migliori al mondo di Magic a 19 anni

Lorenzo Terlizzi è un giovane varesino di diciannove anni che durante il MagicCon di Las Vegas si è classificato tra i primi otto giocatori del mondo, dopo un torneo durato tre giorni dal 22 al 24 di Settembre. Al Convention Center della metropoli più popolare del Nevada, spesso apostrofata come Sincity, “la città del peccato”, Wizards of the Coast ha organizzato il MagicCon, una convention completamente dedicata alla sua creazione più redditizia, il gioco di carte collezionabili Magic: The Gathering.

Il gioco, sviluppato ed edito negli Stati Uniti, ha accumulato ricavi per circa un miliardo di dollari nel 2022, aumentando del 40% rispetto all’anno precedente ed è praticato da più di 40 milioni di appassionati. Decine di migliaia dei quali si sono ritrovati a Las Vegas per osservare da vicino gli illustratori al lavoro sulle carte, portarsi a casa qualche rarità, o semplicemente giocare a Magic con sconosciuti cosplayer o famosi pro-player.

Dai tornei locali al mondiale

Il sogno di Lorenzo era quello di diventare uno di loro. Il suo amore per il gioco comincia già a 12 anni quando conosce Magic all’oratorio e si appassiona al lato strategico del titolo creato da Richard Garfield. Da Youtube scopre dell’esistenza di tornei professionistici, i Pro Tour, svegliandosi anche alle 3 di mattina per osservare le sfide più importanti in diretta. Si presentò giovanissimo ad un PrePTQ nel negozio della sua zona: questi tornei sono il primo passo per qualificarsi ad eventi via via più importanti, fino ad arrivare al mondiale. Perse male, la prima volta, ma cominciò subito a farsi notare dalla community raggiungendo risultati importanti nei tornei successivi.

Terlollo nella storia

Sette anni dopo non riesce a non sognare ad occhi aperti. Si trova sul palco più importante del MagicCon, a Las Vegas, ed ha appena ottenuto una top8 storica. Le sue giocate sono registrate dagli obiettivi delle telecamere che trasmettono su Twitch in 5 lingue diverse le fasi finali del torneo (montepremi: 1 milione di dollari). La sua determinazione gli ha permesso di portarsi a casa 20.000$, anche se a laurearsi campione del mondo è stato il ventinovenne francese Jean-Emmanuel Depraz, da molti indicato come il più forte del mondo attualmente.

Un sogno divenuto realtà

“Finalmente ho concretizzato le mie aspirazioni. Mentre assistevo da dietro le quinte alla proclamazione della top8 osservando gli altri campioni salire sul palco immaginavo me stesso da piccolo: da lì a pochi secondi sarebbe stato finalmente il mio momento”. È un Terlollo ancora emozionato, questo il nickname del nostro campione, a rilasciare queste dichiarazioni: ora c’è un intero anno di competizioni prima della trentesima edizione del torneo dove tutta Italia spera di rivederlo ancora più emozionato, col trofeo del primo posto saldamente nelle sue mani.