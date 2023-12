Italia sul tetto del mondo di Legends of Runeterra

L’Italia è sul tetto del mondo di Legends of Runeterra grazie alla splendida prestazione del nostro Talpinator. Arrivato al mondiale da completo outsider, Talpinator si è fatto strada passando prima in Top 16 e poi risalendo la china del tabellone dal Loser Bracket, a una sola sconfitta dall’eliminazione.

Una sorpresa totale

“Sembra che la maggior parte dei giocatori che hanno guadagnato punti EMEA annuali abbiano in comune alcune cose: un gran numero di top cut e quasi nessuno schema distinguibile tra i mazzi che hanno giocato durante l'anno”: iniziava così la descrizione di Talpinator sul portale ufficiale del mondiale di Legends of Runeterra. “Per il primo mondiale di Talpinator i mazzi dovranno essere all'altezza della loro reputazione, confermando che l'EMEA sta arrivando per dominare. Talpinator è un altro pilastro solido su cui appoggiare la regione e forse anche scalare lui stesso fino alla vetta”.

Innovazione e furbizia

E così è stato per il nostro Talpinator che ha ricevuto complimenti da tutti per le tipologie di mazzi che ha portato al torneo, giocando con furbizia e un pizzico di innovazione, mostrando di sapersi destreggiare meglio di tutti tra i propri mazzi e quelli avversari. “Grazie a tutte le persone che mi hanno sostenuto in questa pazza corsa”, ha commentato Talpinator sui social dopo la vittoria. “Diventare campione del mondo è come un sogno diventato realtà, devo ancora realizzare cosa ha fatto”.