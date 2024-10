La Harris punta a Warcraft per la vittoria su Trump

Per la prima volta in assoluto World of Warcraft, il popolare Mmorpg di Blizzard, è stato protagonista della campagna elettorale statunitense durante un comizio di Kamala Harris. Come riportato da Wired, durante il recente comizio in Arizona l’attuale vice-presidente degli Stati Uniti, e candidata presidente dopo la rinuncia di Joe Biden, ha ospitato virtualmente sul palco anche il content creator Preheat, conosciuto per le sue guide sulla classe del mago.

Parlare ai giovani

La mossa di Kamala Harris e del suo staff va nella direzione di avvicinarsi il più possibile alle nuove generazioni di americani, sia per convincerli ad andare a votare, affatto non scontato, che per portare l’interesse verso di loro. Lo stesso Tim Walz, candidato vice-presidente, era finito agli onori della cronaca ad agosto per essere diventato il primo candidato alla Casa Bianca ad aver sostenuto gli esports. Sono passati alcuni anni da quelle dichiarazioni ma l’idea di continuare a sostenere il mondo del gaming non è mai, evidentemente, passata. Già durante la scorsa tornata elettorale era balzata all’attenzione la deputata Alexandra Ocasio-Cortez, anche lei del Partito Democratico, più volte presente in diversi streaming di content creator e persino con un suo profilo personale su Twitch. Senza dimenticare la sua passione per League of Legends, uno dei giochi online con cui preferisce trascorrere del tempo libero. Nel più recente caso di Preaheat, lo streamer ha giocato a World of Warcraft sul canale Twitch di Kamala Harris, da poco inaugurato (Trump e Biden lo avevano invece aperto nel 2020 in occasione delle scorse elezioni), commentando contemporaneamente anche il comizio di Tim Walz in Arizona.

I nuovi media digitali

“Il nostro compito come campagna elettorale è quello di aprire una breccia in un panorama mediatico storicamente personalizzato, portando la vicepresidente e la sua visione del futuro direttamente agli elettori più difficili da raggiungere e a coloro che decideranno queste elezioni”, ha dichiarato a Wired Seth Schuster, un portavoce della Harris, in merito alla decisione presa ad agosto di aprire il canale Twitch. Questa sarà la prima volta che la campagna della Harris trasmetterà un gameplay in diretta sul suo account Twitch, nonché la prima volta che World of Warcraft viene utilizzato durante una campagna nazionale. Secondo Wired, la campagna di Harris ha aumentato la pubblicità durante i principali eventi sportivi e su siti di giochi come IGN, e ora si sta rivolgendo a Twitch per aumentare la visibilità dei candidati tra il pubblico più giovane che costituisce la maggior parte della base di utenti di Twitch.