Bel’Veth, ecco la nuova Imperatrice di League of Legends

Riot Games ha finalmente svelato le abilità del nuovo campione, anzi campionessa, del suo moba League of Legends. Anticipata nel corso delle settimane attraverso diversi trailer e indizi, l’Imperatrice del Vuoto, questo l’appellativo di Bel’Veth, è adesso stata rivelata insieme a tutte le nuove meccaniche di gioco che comporta. La nuova campionessa è stata presentata come un jungler ed effettivamente a una prima occhiata sul Pbe il suo kit lo dimostra ampiamente.

Tutte le abilità

Passiva - Morte indaco

Dopo che Bel'Veth ha usato un'abilità, i suoi 2 attacchi successivi hanno velocità d'attacco aumentata. Inoltre, quando Bel'Veth elimina un mostro grande o un campione, ottiene velocità d'attacco bonus permanente sotto forma di cariche Indaco. Bel'Veth attacca più velocemente del normale e non ha un limite alla velocità d'attacco, ma i suoi attacchi e i suoi effetti sul colpo infliggono danni ridotti e non guadagna velocità d'attacco quando sale di livello.

Q - Impulso del Vuoto

Bel'Veth scatta in una di quattro direzioni, infliggendo danni ai nemici che attraversa e applicando effetti sul colpo. Ciascuna direzione ha un proprio tempo di ricarica che cambia in base alla velocità d'attacco.

W - Disorientamento

Bel'Veth colpisce il terreno con la coda, danneggiando, lanciando in aria e rallentando i nemici colpiti. Se colpisce un campione nemico, quest'abilità riduce la ricarica dello scatto di Q - Impulso del Vuoto nella direzione del campione colpito.

E - Gorgo imperiale

Bel'Veth crea attorno a sé un turbinio di fendenti, guadagnando riduzione danni e rubavita incrementato. Ogni fendente colpisce il nemico con meno salute all'interno del Gorgo, infliggendo danni maggiori in base alla salute mancante. Il numero dei fendenti aumenta con la sua velocità d'attacco.

R - Banchetto infinito

Passiva: ogni secondo attacco contro lo stesso bersaglio infligge danni puri aggiuntivi, cumulabili all'infinito. I mostri epici e i campioni uccisi lasciano dietro di sé un pezzo di Corallo del Vuoto. I mostri epici del Vuoto, come il Messaggero della Landa e il Barone Nashor, lasciano un Corallo del Vuoto speciale.

Attiva: Bel'Veth consuma un pezzo di Corallo del Vuoto ed esplode, rallentando i nemici nelle vicinanze e infliggendo loro danni puri in base alla loro salute mancante. Quando consuma un Corallo del Vuoto, Bel'Veth assume temporaneamente la sua Vera forma. Consumare un Corallo del Vuoto lasciato da un mostro epico del Vuoto (Messaggero della Landa e Barone Nashor) permette a Bel'Veth di assumere la sua Vera forma per un tempo maggiore e trasforma i minion uccisi in sua presenza in fedeli Creature del Vuoto. Le Creature del Vuoto sono piccoli minion che servono Bel'Veth marciando lungo la corsia nella quale sono stati generati.

Vera forma: quando Bel'Veth assume la sua Vera forma guadagna salute massima, velocità di movimento fuori dal combattimento, gittata d'attacco e velocità d'attacco totale aggiuntive. Mentre è nella sua Vera forma, ottiene inoltre la capacità di scattare attraverso i muri con Q - Impulso del Vuoto.