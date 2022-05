Msi League of Legends, Xiaohu: "Vinceremo giocando di squadra"

A sfidarsi nella fase Knock-out dell’Msi saranno le prime quattro classificate del girone unico della Rumble Stage, piazzatesi nel seguente ordine: primi i cinesi Rng, poi i coreani T1 seguiti dagli europei G2 Esports e dai nordamericani Evil Geniuses, tutti vincitori dei rispettivi campionati continentali di League of Legends. La prima classificata ha avuto la possibilità di scegliere contro chi giocare tra la terza e la quarta: gli Rng hanno optato per sfidare gli Evil Geniuses con la conseguenza che i T1 affronteranno sabato i G2 Esports. Venerdì 27 maggio, quindi, toccherà a Cina contro Nordamerica sfidarsi per un posto in finale.

Le parole di Xiaohu

In occasione del Media Day tenutosi a Busan, che abbiamo potuto seguire da remoto, una delle domande più interessanti è stata posta proprio a Li "Xiaohu" Yuan-Hao, vincitore nel 2018 da midlaner, nel 2021 da toplaner e oggi ritornato in corsia centrale. Ma quale dei due è più forte? “Non credo si possa parlare di quale me sia stato più forte, sono due ruoli differenti. Di certo posso dire che come toplaner è stato un percorso più tortuoso, più lungo, perché dovevo ambientarmi in un ruolo diverso e durante l’intero 2021 sono migliorato sempre più. In particolare mi sono reso conto che come toplaner avevo più bisogno dell’aiuto dei compagni, mentre da midlaner posso giocare di più per aiutare io la squadra, utilizzando campioni con tanta utility e da supporto che mi permettono di girare per la mappa, uno stile che io sinceramente preferisco e mi è più congeniale. Vinceremo aiutandoci l'uno con l'altro, da vera squadra.”

Inspired: "Botlane chiave del match"

Differente invece la visione degli Evil Geniuses con il jungler polacco Kacper “Inspired” S?oma, arrivato in Nord America dopo l’esperienza con i Rogue in Europa, che punta invece sulla propria botlane: “Nel mio primo split in Nord America mi sono dovuto abituare a un playstyle differente, più incentrato sul dare priorità alla botlane di Danny e Vulcan piuttosto che al resto della mappa. Mi ci è voluto un po’ perché ai Rogue giocavamo diversamente ma il tempo, lo staff e i miei compagni, soprattutto Impact (toplaner ndr) mi hanno aiutato rendendo tutto più semplice. Sarà proprio quella corsia la chiave del match per noi, dobbiamo puntare su Danny e Vulcan e mettere in difficoltà Gala e Ming.”

Il match tra Rng e Eg, prima semifinale dell’Msi, è in programma per venerdì 27 maggio 2022 dalle 10:00 italiane, con il commento in diretta sul canale di Pg Esports dedicato a League of Legends.