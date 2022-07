Suru è il nuovo campione del Red Bull Solo Q

Domenica 3 luglio si sono disputate le finali del torneo uno contro uno di League of Legends promosso da Red Bull e organizzato per l’occasione in collaborazione con Pg Esports. Teatro della sfida finale del Red Bull Solo Q con i migliori giocatori italiani è stato il Combo Milano che ha visto trionfare Edoardo “Suru” Surugiu, diciannove anni di Brugherio, che abbiamo intervistato e di cui vi porteremo presto le dichiarazioni.