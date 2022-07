Pg Nationals: ecco chi gioca ai playoff

Tutto è pronto per scoprire quali saranno le squadre che si sfideranno in finale e rappresenteranno il paese agli European Masters. Per celebrare il main event della competizione, PG Esports ha deciso di invitare gli appassionati il 7 agosto al Combo Milano per godersi insieme il meglio dell’esport di League of Legends in Italia. L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti e per chi si accredita tramite Eventbrite con questo link è previsto anche uno speciale omaggio.

Le squadre

In onda come sempre sul canale Twitch PG_Esports_LoL, i playoff saranno trasmessi in diretta e da qui scaturiranno i finalisti che si sfideranno per il titolo italiano il 7 agosto. A scontrarsi saranno Macko, Cyberground Gaming, aNc Outplayed e Atleta Esport, che hanno ampiamente dimostrato il loro valore nelle fasi iniziali del torneo. Nello specifico, nel primo match Macko e Cyberground Gaming si sfideranno per accedere subito alla finale, mentre l’altra squadra finalista sarà decretata il 31 luglio, quando i vincitori della partita tra aNc Outplayed e Atleta Esport si confronteranno con la perdente del primo match. I finalisti inoltre avranno l’onore di rappresentare l’Italia agli European Masters, la più importante competizione di League of Legends a livello continentale dopo l’Lec.

A Milano dal vivo

PG Esports ha pensato di celebrare l’ultimo appuntamento della stagione estiva con un viewing party dal vivo organizzato in occasione della finale del 7 agosto. A partire dalle ore 18:00, infatti, tutti gli appassionati di League of Legends sono invitati al Combo Milano, in via Ripa di Porta Ticinese 83, per gustarsi in compagnia il main event dell’estate, un’occasione perfetta per scambiare quattro chiacchiere, incontrare e chiedere preziosi consigli ai caster e agli analyst ufficiali del torneo, gli ormai celebri Giulia 'Juniper' Migliore, Silverio 'Deidara' Masi e Gabriele 'Wolcat' Catterin. L’evento sarà a entrata libera, ma chi si accrediterà con Eventbrite tramite questo link, riceverà in omaggio un forziere Hextech, una ricompensa pensata proprio per i fan più sfegatati del Moba di casa Riot Games.

Pg Esports e gli sponsor del torneo

Il format targato PG Esports, grazie a una schiera di appassionati sempre più ampia e affezionata, è ormai stabilmente tra i più popolari del panorama competitivo italiano. Un simile traguardo si traduce in una capacità maggiore di attrarre giocatori di livello mondiale, così come partner di rilievo. L’edizione 2022, infatti, può contare su main sponsor del calibro di Fonzies (in collaborazione con Dentsu Gaming), Intel e Kit Kat (in sinergia con Sportfive), che confermano ancora una volta il proprio impegno a sostegno della scena nazionale.