Misfits: venduto lo slot LEC per 35 milioni di dollari

Come anticipato da Esportsmag.it in seguito a vari rumor, i Misfits Gaming non faranno più parte del campionato europeo di League of Legends. Al loro posto in Lec, a partire dal 2023, ci sarà il team spagnolo degli Heretics, organizzazione che ha tra i volti più famosi e conosciuti quello dello streamer David “gregfg” Cánovas Martínez. Gli Heretics vantano 1 milione di follower su Twitter e 1,5 milioni su Instagram, grazie alla loro costante presenza da diversi anni nel panorama esports tra Call of Duty, Fifa, Rainbow Six Siege, Valorant e League of Legends, dove attualmente competono nella Superliga spagnola. Secondo diverse fonti gli Heretics avrebbero acquistato l'80% dello slot, e non la sua totalità, per una cifra vicina ai 35-36 milioni di dollari.

Misfits, addio totale

Come comunicato ufficialmente dall’organizzazione stessa e dalla direzione di lega dell’Lec, i Misfits termineranno la stagione 2022 con il Summer Split, senza alcuna ingerenza da parte degli Heretics i cui poteri sullo slot acquisiranno efficacia solo a partire dal 2023. Gli stessi contratti dei giocatori, per la gran parte stipulati fino a novembre 2022, rimarranno in mano ai Misfits e non passeranno automaticamente agli Heretics che dovranno, in caso, rinegoziare ex-novo i contratti. Inoltre i Misfits hanno comunicato che al termine della stagione lasceranno anche il campionato francese Lfl, il cui posto verrà acquisito da un’altra squadra ancora non definita.

La squadra spagnola

Il Team Heretic in questo momento occupa il primo posto a pari merito con i Giants nella Superliga spagnola, vicinissima alla qualificazione all’European Masters mentre è già stata ottenuta quella ai playoff. Tra i giocatori spiccano senza dubbio Zwyroo, con un passato anche in Italia, e Jackspektra, volto ampiamente conosciuto nelle Erl. Senza dimenticare Jorge “Werlyb” Casanovas Moreno-Torres, figura storica della scena spagnola ed europea. Nonostante la loro attuale presenza nel team, nulla garantisce loro che saranno riconfermati per la prossima stagione in Lec.