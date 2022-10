Mondiali di League of Legends: il punto

Mentre si avviano a conclusione i gironi della Champions League di calcio, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico, precisamente a New York, si stanno disputando i mondiali di League of Legends al Madison Square Garden. Concluse le partite del girone di andata, da giovedì 13 ottobre il calendario cambia con ogni giornata dedicata a un singolo gruppo che determinerà le migliori due squadre pronte a passare alla fase playoff successiva. Ma a che punto sono i gironi?

Gruppo A

Il girone vede tre squadre in testa, e di questo sinceramente non ci dobbiamo meravigliare perché come avevamo ipotizzato è il girone impronosticabile in cui potrebbe davvero succedere di tutto. A parte i Cloud9 a zero, EDG, Fnatic e T1 sono tutti con due vittorie e una sconfitta, con gli EDG che hanno vinto sui Fantic, i T1 che hanno vinto sugli EDG e i Fnatic che hanno vinto sui T1.

Gruppo B

Il girone B ha una sola squadra imbattuta, i JDG campioni dell’LPL, a cui seguono Damwon Kia con due vittorie e G2 Esports con 1, con gli Evil Geniuses a zero. I JDG sono a un passo dalla qualificazione, visto che storicamente con quattro vittorie il passaggio del turno è quasi sempre assicurato. Anche se la presenza di un’eventuale squadra che finisce 0-6 non garantisce nulla.

Gruppo C

Anche qui una squadra a punteggio pieno ed è quella dei Rogue, in un girone che sembrava essere complicato ma che si è trasformato in un gruppo alla loro portata. Dietro i DRX con 2-1, mentre i Top Esports, secondo seed cinese, a sorpresa sono 1-2. Ultimi i vietnamiti GAM di Levi, ancora a secco.

Gruppo D

Così come il B e il C, anche il D segue uno schema identico: RNG primi con 3 vittorie su 3, secondi i GENG, con Chovy risultato però positivo al Covid insieme ad altri membri dello staff, poi i Flying Oyster e ultimi gli 100 Thieves, al momento incapaci di riuscire a ottenere qualcosa di più dalle loro prestazioni.