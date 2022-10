Mondiali di League of Legends, sarà ancora Cina contro Corea

Se le prime due giornate avevano raccontato due match quasi a senso unico con Jdg e T1 che si erano liberate rispettivamente di Rogue e Rng con due vittorie per 3-0, seppur con un risultato più pesante di quanto in realtà la Landa abbia fatto vedere, gli altri due quarti di finale hanno regalato emozioni e sensazioni non comuni, che entrano di diritto nella storia di League of Legends e degli esports. Su tutti Deft e i Drx, a un passo dall’eliminazione, sotto 0-2 contro i campioni in carica degli Edg, con il secondo game perso per questione di attimi, che hanno ribaltato il match ottenendo il secondo reverse sweep della storia dei mondiali.