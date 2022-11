I Reply Totem si preparano ai Mondiali di Brawl Stars

Scrivi mobile gaming e pensi subito ai Reply Totem. L’organizzazione nero-verde, infatti, sarà di scena a Parigi per le Brawl Stars World Finals 2022 . Marwane “Maru” Lahrache, Maurizio “Maury” Tunno ed Erik Bravo “Joker” Granström più coach Inso hanno già raggiunto la capitale francese per prepararsi al meglio. È arrivato il momento di massimizzare tutti gli sforzi fatti fino a questo momento. I Reply Totem arrivano in gran forma all’evento continentale: i risultati degli ultimi mesi hanno letteralmente trainato il roster al secondo posto del Power Ranking della regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa. Tre le squadre più in forma del panorama competitivo di Brawl Stars, dunque, I Reply Totem proveranno a migliorare la top 4 della scorsa edizione.

Reply Totem ostacolo dal Messico

Joker e compagni, intanto, saranno subito protagonisti. A partire da venerdì 25 novembre, giorno inaugurale delle Brawl Stars Finals di Parigi, affronteranno i Vatra Gaming (Messico). I nero-verdi metteranno sul campo di battaglia tutta l’esperienza di un anno competitivo costellato da obiettivi importanti come le vittorie alle Monthly Finals estive di luglio e agosto, oltre alla vittoria nella Snapdragon Pro Series. Del resto, i Totem hanno raggiunto una chimica di squadra impressionante. A fare la differenza, anche il supporto di Reply, che all’interno delle Gemini Tower di Milano ha ospitato diversi bootcamp. L’ultimo proprio a ridosso delle finali che si disputeranno a Parigi.

Appuntamento a Disneyland

“Poter partecipare ad eventi come questo – le parole di Federico Morchio, Co-founder e manager di Reply Totem, - è uno dei grandi onori del far parte della nostra organizzazione. Reply Totem è uno dei team più importanti a livello internazionale per Brawl Stars e dopo la sorpresa della scorsa edizione, quest’anno ci siamo riconfermati. Arriviamo all’appuntamento mondiale consapevoli di quello che possiamo fare e delle nostre ambizioni e sono estremamente fiero di poter dire che abbiamo trasformato questi ragazzi in veri e propri professionisti. Mi aspetto un evento fantastico. Saremo ospiti di una location come quella di Disneyland Paris, che unita all’apertura totale al pubblico, contribuirà a rendere l’evento unico. Vorrei ringraziare ancora Reply, Isostad, Asus Rog e Sparco che ci permettono di fare tutto questo. Il loro supporto è stato ancora una volta fondamentale”.