Fischio d'Inizio: al via la stagione competitiva di League of Legends

Per celebrare l’inizio della stagione competitiva 2023 quest’anno Riot Games ha deciso di fare le cose in grande organizzando un intero evento di portata globale e coinvolgendo le leghe globali dell’esports di League of Legends. Vista l’assenza nel 2022 del rinomato All-Stars, il publisher ha deciso di puntare su un approccio differente raccontando uno speciale evento della durata di due giorni che sarà trasmesso in diretta e che coinvolgerà i giocatori di Lcs, Lec, Lck, Lpl, Ljl, Cblol, Lla, Pcs e Vcs: il Kick-off.

Come funziona

Tutte le squadre professionistiche delle nove leghe invieranno alcuni giocatori a prendere parte alla sfida Kick-off, soprannominato in italiano Fischio d'inizio. Il metodo di scelta dei giocatori dipenderà da ciascuna regione, quindi potreste vedere variazioni tra le diverse leghe. È stato scelto per l’occasione un formato alla meglio delle tre, quindi Bo3, sulla Landa degli evocatori; unica eccezione l’Lpl, il campionato cinese, che ha optato per un formato con scontri a eliminazione diretta.

La novità

Una delle particolarità è che non ci sarà alcun ban dei campioni: saranno tutti disponibili. Ma non per tutti i game: come già sperimentato nella seconda divisione cinese e in alcune Coppe Nazionali europee disputate a novembre, una volta che un campione è stato giocato non sarà più disponibile.

Il programma

Martedì e mercoledì 10 e 11 (*) gennaio 2023, ora italiana

10:00-14:00: LCK

14:00-17:00: VCS

17:00-20:00: CBLOL

20:00-23:00: LCS

23:00-6:00*: Repliche di alcune partite

8:00*-11:00*: LJL

Mercoledì e giovedì 11 e 12 (*) gennaio 2023

11:00-14:00 CET: LPL

14:00-17:00 CET: PCS

17:00-20:00 CET: LEC

20:00-23:00 CET: LLA

23:00-5:00* CET: Repliche di alcune partite

Il premio in palio

Ciascuna delle squadre professionistiche rappresentate nella squadra vincitrice potrà creare insieme ai designer di League of Legends un'emote che verrà inserita su League of Legends.