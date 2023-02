I G2 sono campioni di LoL per la decima volta

I G2 stanno vivendo in questo periodo un momento d’oro tra la fine del 2022 e l’inizio di questo 2023, periodo che coincide con la rinascita dopo l’addio dello storico presidente e proprietario Carlos Rodriguez, rimasto invischiato in una vicenda più grande di lui. Su Valorant i G2 hanno conquistato la vittoria del primo storico mondiale femminile di Valorant, il Game Changers, mentre su Counter-Strike hanno prima vinto le finali delle Blast Pro Series a fine anno per poi vincere l’Intel Extreme Masters di Katowice poche settimane fa.

Una stagione dominata

Recentemente poi è arrivata la vittoria del mondiale di Rainbow Six Siege, il Six Invitational vinto per 3-1 sugli Heroic a Montreal, in Canada. Oggi i G2 festeggiano ancora con il primo Winter Split conquistato in Lec, il decimo titolo conquistato nella loro storia continentale di League of Legends. Una vittoria arrivata dopo aver dominato l’intera stagione: sei vittorie e tre sconfitte nella regular season in Bo1, poi la trasformazione definitiva nelle serie. Prima il Group Stage con le vittorie su Bds (2-1) e Mad Lions (2-0), poi le due Best of 5 dei playoff dove hanno superato i Koi campioni in carica (3-1) e infine i Mad Lions, nuovamente, nella finale dello split per 3-0.

Una finale monodirezionale

Nonostante i Mad Lions arrivassero da due ottime prestazioni nei playoff contro SK (3-2) e KOI (3-1), non sono mai davvero riusciti a impensierire i G2 Esports in una partita che ha visto la squadra di Dylan Falco comandare soprattutto nei primi due game. In tali partite il coach dei G2 ha messo in campo due composizioni super-aggressive in cui spicca senza dubbio il pick di Kled, prima in mano al toplaner BrokenBlade e poi al midlaner Caps, costringendo i Mad Lions a bannarlo per il terzo game. Unico ad arrivare oltre i 30 minuti, addirittura 40, e unico in cui i Mad sono riusciti in qualche modo a impensierire i G2.

Il protagonista

A brillare su tutti però è stata la stella di Hans Sama, arrivato quest’anno. Per lui si tratta del primo titolo Lec, arrivato dopo aver disputato ben due finali, entrambe perse rispettivamente con la maglia dei Misfits nel Summer 2017 (proprio contro i G2) e nello Spring 2021 (contro i Mad Lions). Primo titolo anche per Yike, jungler esordiente dell’Lec che ha senza dubbio lasciato un impatto enorme sullo stile di gioco della squadra. Per BrokenBlade si tratta invece del secondo titolo Lec dopo quello vinto esattamente un anno fa nello Spring 22, mentre rappresenta il quinto per Mikyx e l’ottavo per Caps che raggiunge al primo posto di questa speciale classifica il suo ex-compagno Perkz.